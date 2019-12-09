Политика

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанПутин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Президент России Владимир Путин стал наставником главы Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже. В частности, во время официальной части Путин посоветовал Зеленскому развернуться, чтобы журналисты смогли сделать совместное фото лидеров "нормандской четверки".
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Путин поучил Зеленского манерам на «нормандской встрече». ВИДЕО

Национальная служба новостей00:02

Путин и Макрон развернули оконфузившегося Зеленского на саммите «нормандской четверки»

Народные новостивчера в 22:23

Зеленский оконфузился на встрече «нормандской четверки»

РИА Новостивчера в 13:52

Путин поправил Зеленского на встрече «нормандской четверки»

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:27

Путин жестом «развернул» Зеленского перед саммитом нормандской четверки

Газета.Ruвчера в 14:56

Зеленский оконфузился на «нормандском» саммите

News.ruвчера в 14:55

Зеленский сел спиной к фотографам на встрече с мировыми лидерами

URA.Ruвчера в 21:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 00:45, Ашберн
Общество

ФСИН России не видит системного насилия в колониях и СИЗО

Ранее СКР сообщил, что в 2015–2018 годах в России возбудили 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и следственных изоляторов.
Коммерсантъ 00:36
Происшествия

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
РБК 00:10
Политика

Путин прокомментировал встречу с Зеленским

Известия вчера в 15:32
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Известия вчера в 19:20
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Происшествия

В Красноярском крае сняли введенный после прорыва дамбы режим ЧС

В Красноярском Крае снят режим ЧС, который был введен после прорыва дамбы в Курагинском районе в октябре текущего года.
Газета.Ru 00:39
Происшествия

В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери

В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Известия вчера в 23:28
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Политика

Что говорили о Крыме на встрече «нормандской четверки»

Ранее Зеленский заявил, что готов поднять вопрос переговоров по Крыму на встрече в нормандском формате, а если ему откажут, то он будет пытаться провести переговоры "в другом кругу".
РИА Новости Крым 00:36
Гаджеты

Sony Xperia 3 появился в Geekbench

В Geekbench появились характеристики смартфона под рабочим названием PM-1310.
The GEEK вчера в 08:43
Происшествия

Лондон отказался выдать беглого фигуранта дела генерала Дрыманова

В России Смычковского обвиняют в даче взятки в размере 1 млн долларов офицерам Следственного комитета, в том числе экс-руководителю Главного следственного управления СКР по Москве Александру Дрыманову за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова.
BFM.ru вчера в 12:41
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости вчера в 04:21
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ 08 декабря в 21:37
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 09:30
Экономика

Россияне стали активно скупать акции

Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Ведомости 08 декабря в 03:27
Футбол

«Монако» опубликовал ролик в честь 50 матчей Головина за клуб

В официальном Twitter-аккаунте "Монако" был опубликован ролик, посвященный российскому хавбеку команды Александру Головину.
Газета.Ru вчера в 16:39
Происшествия

Более 46 кг наркотиков изъято из тайников в Подмосковье

REGNUM 00:11
Общество

Медведев уволил заместителя главы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную.
ФедералПресс вчера в 16:17
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК вчера в 04:59
Шоу-бизнес

Анна Большова рассказала, почему 20 лет не общается с матерью

Актриса Анна Большова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что не общается со своей матерью Натальей Михайловной уже 20 лет.
Вечерняя Москва вчера в 16:57
Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Lenta.ru вчера в 04:31
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru вчера в 07:34
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили израильские военные истребители

Два российских боевых истребителя Су-35 перехватили израильские военные самолеты. Инцидент произошел на юге Сирии.
ФедералПресс 08 декабря в 14:58
Политика

Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе

Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Lenta.ru вчера в 16:39
Экономика

«Сафмар» решила создать третью в России угольную компанию

Опрошенные газетой эксперты считают, что объединенная компания станет третьей по размеру на угольном рынке России.
Интерфакс 00:38
Политика

Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 19:24
Здоровье

Врач рассказала о вреде некоторых продуктов за новогодним столом

Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, какие продукты за новогодним столом могут нанести вред здоровью.
RT на русском вчера в 10:22
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака в последней стадии

ToDay News Ufa вчера в 10:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное