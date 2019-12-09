Политика
Sputnik ТаджикистанПутин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Президент России Владимир Путин стал наставником главы Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже. В частности, во время официальной части Путин посоветовал Зеленскому развернуться, чтобы журналисты смогли сделать совместное фото лидеров "нормандской четверки".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин и Макрон развернули оконфузившегося Зеленского на саммите «нормандской четверки»
Народные новостивчера в 22:23
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 00:45, Ашберн
Общество
ФСИН России не видит системного насилия в колониях и СИЗО
Ранее СКР сообщил, что в 2015–2018 годах в России возбудили 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и следственных изоляторов.
Происшествия
Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду
Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
Политика
Путин прокомментировал встречу с Зеленским
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году
Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Происшествия
В Красноярском крае сняли введенный после прорыва дамбы режим ЧС
В Красноярском Крае снят режим ЧС, который был введен после прорыва дамбы в Курагинском районе в октябре текущего года.
Происшествия
В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери
В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Политика
Что говорили о Крыме на встрече «нормандской четверки»
Ранее Зеленский заявил, что готов поднять вопрос переговоров по Крыму на встрече в нормандском формате, а если ему откажут, то он будет пытаться провести переговоры "в другом кругу".
Гаджеты
Sony Xperia 3 появился в Geekbench
В Geekbench появились характеристики смартфона под рабочим названием PM-1310.
Происшествия
Лондон отказался выдать беглого фигуранта дела генерала Дрыманова
В России Смычковского обвиняют в даче взятки в размере 1 млн долларов офицерам Следственного комитета, в том числе экс-руководителю Главного следственного управления СКР по Москве Александру Дрыманову за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Футбол
«Монако» опубликовал ролик в честь 50 матчей Головина за клуб
В официальном Twitter-аккаунте "Монако" был опубликован ролик, посвященный российскому хавбеку команды Александру Головину.
Общество
Медведев уволил заместителя главы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную.
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Шоу-бизнес
Анна Большова рассказала, почему 20 лет не общается с матерью
Актриса Анна Большова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что не общается со своей матерью Натальей Михайловной уже 20 лет.
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили израильские военные истребители
Два российских боевых истребителя Су-35 перехватили израильские военные самолеты. Инцидент произошел на юге Сирии.
Политика
Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе
Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Экономика
«Сафмар» решила создать третью в России угольную компанию
Опрошенные газетой эксперты считают, что объединенная компания станет третьей по размеру на угольном рынке России.
Политика
Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
Здоровье
Врач рассказала о вреде некоторых продуктов за новогодним столом
Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, какие продукты за новогодним столом могут нанести вред здоровью.
Здоровье