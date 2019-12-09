Президент России Владимир Путин стал наставником главы Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже. В частности, во время официальной части Путин посоветовал Зеленскому развернуться, чтобы журналисты смогли сделать совместное фото лидеров "нормандской четверки".

Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

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