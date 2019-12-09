Политика
Sputnik ТаджикистанПутин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Президент России Владимир Путин стал наставником главы Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже. В частности, во время официальной части Путин посоветовал Зеленскому развернуться, чтобы журналисты смогли сделать совместное фото лидеров "нормандской четверки".
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Происшествия
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
Политика
«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе
По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Футбол
Определились все соперники сборной России в рамках подготовки к ЕВРО
Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии перед чемпионатом Европы 2020 года, сообщается на сайте РФС.
Происшествия
В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок
Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала, почему не уважает Ксению Собчак
Возможно, столь резкие слова связаны с тем, что Собчак задело то, что Лопырева не дала ей эксклюзивное интервью для её авторского YouTube-шоу.
Политика
Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Экономика
Счетная палата нашла нарушения в системе господдержки АПК в ЮФО
Система господдержки предприятий сельскохозяйственного сектора не демонстрирует высокого уровня эффективности, к таким выводам пришла Счетная палата по итогам проведенной проверки использования средств на развитие АПК в Южном федеральном округе.
Происшествия
Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Происшествия
Задержан еще один подозреваемый по делу об угрозах судье
Как стало известно РЕН ТВ, правоохранители в Воронеже задержали Михаила Квасова - еще одного подозреваемого по делу об угрозах судье.
Авто
Назвали цены на новый внедорожник GAC GS8 для России
Сегодня, 10 декабря, на российском рынке стартуют продажи новинки от китайского бренда GAC - внедорожника GAC GS8.
Спорт
Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA
Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
Политика
Эрдоган вновь заявил, что Турция не откажется от С-400
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Шоу-бизнес
Золотыми панталонами Полина Гагарина удивила зрителей «Песни года»
Из-под тонких нитей бахромы на платье Полины Гагариной выглядывали панталоны золотого цвета.
Спорт
WADA подозревает более 60 российских легкоатлетов в применении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) о 66 российских спортсменах, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
Экономика
Свердловские предприниматели предложили Заксобранию переписать льготы по налогу на имущество
По словам депутата Анатолия Никифорова, ставка налога в первый год должна быть 0,5%, второй – 0,8%, третий – 1%. Объекты, построенные до 31 декабря 2016 года, по мнению депутатов и предпринимателей должны быть освобождены от налога на 5 лет.
Футбол
Спартак — Ростов 1:4
Последний ранее жёстко высказался о фанатах из-за мата, который те порой используют в своих кричалках во время матчей. https://twitter.com/SergeyKrupsky/status/1203707347820072967 Ранее фан-клуб «Спартака» «Фратрия» запустил акцию протеста против массовых задержаний болельщиков команды в Петербурге.
Шоу-бизнес
Варнава попросила Гагарину поднять зарплату своему бойфренду
9 декабря Варнава отметила свое 35-летие.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Общество
С нового года мобильная связь в России подорожает
Эксперты прогнозируют, что в России расходы на связь могут вырасти на 17-18%.
Происшествия
Сын Валерии прооперирован после ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
Гаджеты
Инсайдеры поделились характеристиками следующих консолей Xbox
Несколько инсайдеров раскрыли технические характеристики нового поколения игровых консолей Microsoft.
Здоровье
Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака
В ходе исследования ученые сравнили алкогольные предпочтения 63 232 пациентов с онкологией и также такого же количества людей из контрольной группы без опухолей.
Кино
Премьерный трейлер «Чудо-женщины: 1984» вышел в Сети
В Сети опубликовали первый трейлер супергеройской картины "Чудо-женщина: 1984", главную роль в которой исполнит Галь Гадот.