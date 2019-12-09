Политика
Sputnik ТаджикистанПутин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Президент России Владимир Путин стал наставником главы Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже. В частности, во время официальной части Путин посоветовал Зеленскому развернуться, чтобы журналисты смогли сделать совместное фото лидеров "нормандской четверки".
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Спорт
WADA отстраняет Россию от участия во всемирных соревнованиях
Как сообщают «Известия», Всемирное антидопинговое агентство отстраняет Россию от участия во всемирных соревнованиях на ближайшие 4 года.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Происшествия
На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми
Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Спорт
Экс-глава WADA назвал пустой тратой времени подачу Россией иска в CAS
Бывший функционер добавил, что обращение в Спортивный арбитраж — это пустая трата времени и денег для России.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Здоровье
Риск рака повышает алкоголь даже в умеренных количествах
Выяснилось, что употребление в день на протяжении 10 лет около 300 мл пива, 180 мл вина или 60 г крепкого алкоголя повышало риск развития рака на 5%. Особенно сильна связь между спиртным и онкологией полости рта, горла, кишечника и желудка.
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Политика
Путин прокомментировал переговоры с Зеленским
В ходе переговоров глава России Владимир Путин провел встречи с лидерами Франции и Германии, а затем и с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Происшествия
Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка
Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать.
Политика
Зеленский заявил о праве украинцев говорить на любом языке
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что граждане Незалежной могут общаться на любом языке, включая и русский.
Политика
Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен еще на год, передает ТАСС.
Армия и оружие
Самолет ВВС США пролетел над секретным российским военным кораблем
Разведывательный самолет ВВС США пролетел над одним из наиболее секретных военных кораблей российского флота, который прямо сейчас находится в окрестностях Панамы.
Здоровье
Две несовершеннолетних пациентки умерли в онкоцентре им. Блохина
Две несовершеннолетних пациентки умерли в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Футбол
Виктор Гончаренко: «Ожидали большего от первой части сезона»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко проанализировал выступление армейцев в первой части сезона.
Хоккей
Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»
«Калгари Флэймз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Политика
Конгресс США запретил покупку РСМД наземного базирования
Оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2020 год, который согласовал Конгресс, запрещает покупку и развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Экономика
Счётная палата выявила в ЮФО «аграрные» нарушения на 447 млн рублей
Нарушения при использовании средств поддержки сельхозпредприятий Южного федерального округа в 2017—2019 годах раскрыла Счетная палата.
Авто
«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»
Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».