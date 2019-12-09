Политика

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанПутин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Президент России Владимир Путин стал наставником главы Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже. В частности, во время официальной части Путин посоветовал Зеленскому развернуться, чтобы журналисты смогли сделать совместное фото лидеров "нормандской четверки".
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Зеленский сел спиной к фотографам на встрече с мировыми лидерами

URA.Ruвчера в 21:34

Путин поправил Зеленского на встрече «нормандской четверки»

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:27

Зеленский оконфузился на саммите лидеров «нормандской четверки»

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РИА Новостивчера в 13:52
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WADA отстраняет Россию от участия во всемирных соревнованиях

Как сообщают «Известия», Всемирное антидопинговое агентство отстраняет Россию от участия во всемирных соревнованиях на ближайшие 4 года.
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Глава Черноморской районной администрации погиб в ДТП в Крыму

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В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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Происшествия

На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми

Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Спорт

Экс-глава WADA назвал пустой тратой времени подачу Россией иска в CAS

Бывший функционер добавил, что обращение в Спортивный арбитраж — это пустая трата времени и денег для России.
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Общество

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На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
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Риск рака повышает алкоголь даже в умеренных количествах

Выяснилось, что употребление в день на протяжении 10 лет около 300 мл пива, 180 мл вина или 60 г крепкого алкоголя повышало риск развития рака на 5%. Особенно сильна связь между спиртным и онкологией полости рта, горла, кишечника и желудка.
Соловей.Инфо 01:53
Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM вчера в 23:44
Политика

Путин прокомментировал переговоры с Зеленским

В ходе переговоров глава России Владимир Путин провел встречи с лидерами Франции и Германии, а затем и с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
Госновости вчера в 16:13
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Происшествия

Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка

Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать.
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что граждане Незалежной могут общаться на любом языке, включая и русский.
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Политика

Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен еще на год, передает ТАСС.
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Армия и оружие

Самолет ВВС США пролетел над секретным российским военным кораблем

Разведывательный самолет ВВС США пролетел над одним из наиболее секретных военных кораблей российского флота, который прямо сейчас находится в окрестностях Панамы.
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Здоровье

Две несовершеннолетних пациентки умерли в онкоцентре им. Блохина

Две несовершеннолетних пациентки умерли в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
РЕН ТВ 07 декабря в 15:12
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
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Футбол

Виктор Гончаренко: «Ожидали большего от первой части сезона»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко проанализировал выступление армейцев в первой части сезона.
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Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам саммита

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Хоккей

Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»

«Калгари Флэймз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.
REGNUM 01:02
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
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София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
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Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ 08 декабря в 23:11
Политика

Конгресс США запретил покупку РСМД наземного базирования

Оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2020 год, который согласовал Конгресс, запрещает покупку и развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования.
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Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
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В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия вчера в 07:47
Экономика

Счётная палата выявила в ЮФО «аграрные» нарушения на 447 млн рублей

Нарушения при использовании средств поддержки сельхозпредприятий Южного федерального округа в 2017—2019 годах раскрыла Счетная палата.
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Авто

«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»

Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).
Труд вчера в 08:35
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU вчера в 02:25
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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