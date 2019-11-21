По сложившейся традиции. Такой же билет по МЦК и первому МЦД. Конечно, это революционное событие.

Путин одним из первых проедет несколько станций по МЦД-1 на современном российском поезде "Иволга", сообщает "Интерфакс". Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.

Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

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