Транспорт

Вести.RuВести.RuПутин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Путин одним из первых проедет несколько станций по МЦД-1 на современном российском поезде "Иволга", сообщает "Интерфакс". Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
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Сергей Собянин
По сложившейся традиции. Такой же билет по МЦК и первому МЦД. Конечно, это революционное событие.
— Сергей Собянин, мэр МосквыREGNUM 07:30

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