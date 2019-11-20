Политика
REGNUMПутин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Читать в источнике
Оценить124
Подробнее о событии
Показать все источники
«А потом мы у них цап-царап». Путин объяснил отношение России к добыче сланцевой нефти
Комсомольская правдавчера в 07:56
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Футбол
Инициаторами оскорбительных кричалок про Дзюбу были фанаты «Зенита»
По данным источника, инициаторами зарядом про Дзюбу являются поклонники «Зенита».
Евро-футбол.ру вчера в 01:25
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Piter.tv 18 ноября в 11:18
Общество
Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян
Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.
RT на русском вчера в 11:27
Космос
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Интерфакс 02:52
Происшествия
Под Ростовом вспыхнул пожар на рынке «Атлант»
В Ростовской области начался пожар на рынке "Атлант", расположенном в поселке Янтарный Аксайского района.
Российская газета 02:23
Политика
СМИ узнали о планах Думы потратить ₽350 млн на изучение мнения граждан
В 2020 году Госдума исследует мнение россиян о своей работе и проанализирует «структуру общественного запроса» к депутатам, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на план экспертных и исследовательских работ нижней палаты парламента, имеющийся в распоряжении издания.
РБК 02:20
Политика
В ФСБ опровергли обвинения Украины о состоянии переданных судов
«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.
Известия 03:23
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Общество
Глава Дагестана обратился с просьбой к Путину
Лезги газет 02:07
Экономика
Силуанов объяснил неисполнение расходов бюджета на триллион рублей
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в рамках форума «Россия зовёт!» объяснил неисполнение расходов бюджета страны в 2019 году на 1 трлн рублей ужесточением правил для повышения эффективности трат.
RT на русском вчера в 05:42
Общество
Москвичей предупредили о чрезвычайно высоком давлении
В Москве ожидается «чрезвычайно высокое» атмосферное давление после наступления метеорологической зимы.
Lenta.ru 03:25
Политика
Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»
Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 03:41
Авто
Опубликованы первые фото салона новой Kia Optima
Свежая утечка официальной брошюры новинки, опубликованная коллегами из Thekoreancarblog, исправляет этот «пробел».
Автоновости дня вчера в 08:01
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
РИА Новости 02:55
Общество
Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 03:05
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости вчера в 15:32
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
REGNUM вчера в 23:44
Политика
Комитет Сената США одобрил назначение Джона Салливана послом в России
Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам утвердил первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в Москве.
Комсомольская правда вчера в 16:08
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
АМИТЕЛ 03:18
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Газета.Ru вчера в 07:34
Политика
Украина решила потребовать от России компенсацию за порты Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) намерена потребовать от правительства России компенсацию за убытки, понесенные в связи с потерей портов в Крыму.
Взгляд.ру вчера в 04:16
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 04:37
Футбол
Молодежная сборная России по футболу обыграла сербов
В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд.
Вести.Ru 19 ноября в 15:01
Происшествия
В Петербурге мужчина получил ножевое ранение на станции метро
Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах конфликта на станции метро "Площадь Восстания", в результате которого один мужчина задержан, а второй госпитализирован с ножевым ранением.
Российская газета 03:10
Общество
На создание аналога «Википедии» в РФ выделят 2 млрд рублей
Российский аналог «Википедии» запустят весной 2022 года, сообщил ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец.
BFM.ru 02:44
Кино
Фильм «Джокер» может получить продолжение
Neva.Today вчера в 11:10
Общество
По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела
Российская газета 02:36
Общество
В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
RT на русском вчера в 14:34
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета вчера в 07:52