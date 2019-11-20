Политика
REGNUMПутин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
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«А потом мы у них цап-царап». Путин объяснил отношение России к добыче сланцевой нефти
Комсомольская правда07:56
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Экономика
Власти Ирана попросят у России кредит на $5 млрд
Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан сообщил в среду журналистам о намерении обсудить в ходе визита в Москву вопрос о предоставлении Тегерану кредита в размере $5 млрд, передали иранские СМИ.
Общество
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В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
Экономика
Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что по итогам 2019 года инфляция (декабрь к декабрю), скорее всего, уйдет «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. По версии Минэкономразвития, низкая инфляция — отражение слабого потребительского спроса, и риском добавочного давления на цены являются меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Авто
В России растет спрос на автозапчасти
В России зафиксирован рост спроса на автозапчасти до 20%. При этом почти четверть всех покупок приходится на элементы кузова — 24%.
Спорт
В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Политика
Зеленский отказался от помощи Белоруссии по охране границы
Украинский лидер Владимир Зеленский не принял предложение белорусского президента Александра Лукашенко, который хотел помочь в защите и охране границ Украины.
Наука
5 книг вас самих: секреты и особенности человеческого тела
Известный российский врач, оториноларинголог-хирург Ксения Клименко легко и понятно объясняет функционирование ключевых органов, особенности нашего восприятия и секреты, которые таят эти вроде бы простые части нашего тела.
Музыка
В США объявлены номинанты на премию «Грэмми-2020»
Национальная академия искусства и техники звукозаписи США объявила список претендентов на вручение музыкальной премии «Грэмми» в 2020 году.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Авто
Представлен агрессивный тюнинг для нового Toyota RAV4
Компания Climate регулярно выпускает агрессивные обвесы для внедорожников и кроссоверов Toyota и Lexus.
Политика
МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев постарается "вжарить Россию на деньги" в Международном суде ООН.
Космос
Украина планирует построить город на Луне
В рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ «Южное» продемонстрировало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут применяться для поиска полезных ископаемых и станут первым шагом перед строительством лунного города.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов
Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.
Футбол
РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу
Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Армия и оружие
Российскую ЗРС С-400 раскритиковали в Польше
В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Поговаривают, что поводом для этого стало известие о рождении сына у Шаляпина от другой женщины.
Политика
Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа
Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6 произошло в Охотском море
Землетрясение магнитудой 6 произошло в среду в Охотском море, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Политика
В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».