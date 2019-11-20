Политика

REGNUMREGNUMПутин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
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Путин оценил современные технологии добычи сланцевой нефти

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«А потом мы у них цап-царап». Путин объяснил отношение России к добыче сланцевой нефти

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Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»

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Путин ответил на вопрос о добыче сланцевой нефти в России

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Путин пошутил по поводу технологий США по добыче сланцевой нефти

Взгляд.ру07:35
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Экономика

Власти Ирана попросят у России кредит на $5 млрд

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан сообщил в среду журналистам о намерении обсудить в ходе визита в Москву вопрос о предоставлении Тегерану кредита в размере $5 млрд, передали иранские СМИ.
Интерфакс 10:33
Общество

В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
RT на русском 14:34
Экономика

Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что по итогам 2019 года инфляция (декабрь к декабрю), скорее всего, уйдет «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. По версии Минэкономразвития, низкая инфляция — отражение слабого потребительского спроса, и риском добавочного давления на цены являются меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования.
РБК 06:32
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

РИА Новости 14:01
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Rambler News Service 14:29
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Ведомости 09:31
Авто

В России растет спрос на автозапчасти

В России зафиксирован рост спроса на автозапчасти до 20%. При этом почти четверть всех покупок приходится на элементы кузова — 24%.
Тарантас Ньюс вчера в 02:43
Спорт

В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Аргументы и Факты 05:22
Игры

Консоль PlayStation 5 стоимостью $499 могут представить 20 ноября

Astera 11:10
Политика

Зеленский отказался от помощи Белоруссии по охране границы

Украинский лидер Владимир Зеленский не принял предложение белорусского президента Александра Лукашенко, который хотел помочь в защите и охране границ Украины.
Газета.Ru 18:32
Культура

В Туркмении впервые со времен ниязовского запрета поставили оперу

Фергана 15:58
Наука

5 книг вас самих: секреты и особенности человеческого тела

Известный российский врач, оториноларинголог-хирург Ксения Клименко легко и понятно объясняет функционирование ключевых органов, особенности нашего восприятия и секреты, которые таят эти вроде бы простые части нашего тела.
Популярная механика 09:16
Музыка

В США объявлены номинанты на премию «Грэмми-2020»

Национальная академия искусства и техники звукозаписи США объявила список претендентов на вручение музыкальной премии «Грэмми» в 2020 году.
REGNUM 11:33
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
Авто

Представлен агрессивный тюнинг для нового Toyota RAV4

Компания Climate регулярно выпускает агрессивные обвесы для внедорожников и кроссоверов Toyota и Lexus.
Новые автомобили вчера в 22:48
Политика

МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев постарается "вжарить Россию на деньги" в Международном суде ООН.
Ruposters.ru 05:14
Космос

Украина планирует построить город на Луне

В рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ «Южное» продемонстрировало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут применяться для поиска полезных ископаемых и станут первым шагом перед строительством лунного города.
Журналистская правда вчера в 08:46
Политика

На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

Gazeta.SPb 09:18
Общество

Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета вчера в 06:01
Политика

В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.
ТАСС 08:33
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила в Ливии итальянский беспилотник

РБК 19:56
Политика

Зеленский приехал на восстановленный мост между ЛНР и Украиной

Вести.Ru 13:05
Футбол

РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу

Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Вести.Ru 13:45
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Армия и оружие

Российскую ЗРС С-400 раскритиковали в Польше

В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400.
Военное обозрение 05:12
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

Поговаривают, что поводом для этого стало известие о рождении сына у Шаляпина от другой женщины.
Kleo.ru 11:20
Политика

Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа

Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Газета.Ru 08:23
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Охотском море

Землетрясение магнитудой 6 произошло в среду в Охотском море, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
ТАСС 04:21
Политика

В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».
RT на русском 02:11
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