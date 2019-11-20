Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»

Экономика Власти Ирана попросят у России кредит на $5 млрд Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан сообщил в среду журналистам о намерении обсудить в ходе визита в Москву вопрос о предоставлении Тегерану кредита в размере $5 млрд, передали иранские СМИ.

Общество В городах России образовались очереди за справками для водителей В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.

Экономика Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что по итогам 2019 года инфляция (декабрь к декабрю), скорее всего, уйдет «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. По версии Минэкономразвития, низкая инфляция — отражение слабого потребительского спроса, и риском добавочного давления на цены являются меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Авто В России растет спрос на автозапчасти В России зафиксирован рост спроса на автозапчасти до 20%. При этом почти четверть всех покупок приходится на элементы кузова — 24%.

Политика Зеленский отказался от помощи Белоруссии по охране границы Украинский лидер Владимир Зеленский не принял предложение белорусского президента Александра Лукашенко, который хотел помочь в защите и охране границ Украины.

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Политика Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.