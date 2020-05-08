У России нет и не может быть чувства вины за развязывание Второй мировой войны. Об этом заявил Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова "Война за память".

Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую

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