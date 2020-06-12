Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок. Путин отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России. Об этом он сказал в ходе торжественной церемонии по случаю Дня России на Поклонной горе в Москве.

Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

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