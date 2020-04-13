Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

Встреча лидеров стран ЕАЭС проходит в формате видеоконференции, в настоящее время выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметил Песков. По итогам саммита будет принят совместный документ, добавил пресс-секретарь российского президента.

Путин участвует в саммите ЕАЭС по видеосвязи

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