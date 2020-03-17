Энергетика
Lenta.ruПутин удивился росту цен на бензин
Президент России Владимир Путин удивился росту цен на бензин в стране. Об этом он сказал во время встречи с кабмином, передает РИА Новости.
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