Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПутин удивился росту цен на бензин

Президент России Владимир Путин удивился росту цен на бензин в стране. Об этом он сказал во время встречи с кабмином, передает РИА Новости.
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Путин удивился росту цен на бензин в России

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