Энергетика

Газета.RuГазета.RuПутин удивился росту цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал увеличение стоимости бензина, пишет РИА "Новости".
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"Как вы это оцениваете?": Путин удивился росту цен на бензин

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Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с «заморозкой» чемпионата России по футболу. Об этом передает телеканал «Россия 24».
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В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Если ученым удастся реализовать идею управляемого термоядерного синтеза, человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии.
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В США обнаружили коронавирус у конгрессмена

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