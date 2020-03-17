Происшествия Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов Неизвестные сообщили о "минировании" четырех самолетов, находящихся в воздухе, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Шоу-бизнес Ксения Собчак показала, чем кормит Константина Богомолова Напомним, что об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в 2019 году, почти сразу после развода телеведущей с актером Максимом Виторганом, с которым они вместе воспитывают двухлетнего сына Платона.

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Общество Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».