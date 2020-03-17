Энергетика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем. По его словам, «летняя дизелька» выросла по цене незначительно, зимняя — «чуть побольше», однако в рамках инфляции.
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

RT на русскомвчера в 11:38

"Как вы это оцениваете?": Путин удивился росту цен на бензин

РЕН ТВвчера в 22:33

Путин удивился росту цен на бензин в России

РБКвчера в 14:05

РТС удивило удивление Путина ростом цен на бензин

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ТАССвчера в 10:39

Путин удивился росту цен на бензин

Известиявчера в 10:20

Путин прокомментировал рост цен на бензин

РИА Новостивчера в 10:05
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В США коронавирусом заразился первый конгрессмен

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Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
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Появилось фото новой формы «Ливерпуля» бирюзового цвета

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии выездной формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21. Новая экипировка бирюзового цвета.
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В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
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Компания BIOCAD разработает три варианта вакцины, первые испытания на животных начнутся в конце апреля 2020 года.
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Ученые приблизились к созданию неисчерпаемого источника энергии

Если ученым удастся реализовать идею управляемого термоядерного синтеза, человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии.
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Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса

Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
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Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
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Да и Китай оживает и начинае жить обычной жизнью. (И это при том, что все меры предосторожности до сих пор сохраняются везде) Вот только сначала притча: Встретились как-то на дороге Паломник и Чума.
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Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса

Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
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ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
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В Абакане ввели режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Абакана в связи с распространением коронавируса, сообщили 18 марта в администрации города.
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Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец 09:04
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В Крыму и Волгоградской области начались учения десантников

Более 600 военнослужащих и 10 единиц военной техники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выдвинулись из пунктов постоянной дислокации на аэродромы взлета «Краснодар», «Армавир» в Краснодарском крае и «Кировский» в Республике Крым для погрузки личного состава и техники в самолеты.
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Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
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В России появится новый автомобильный документ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
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Forbes представил рейтинг самых надежных российских банков

Журнал Forbes составил собственный рейтинг надежных российских банков.
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Рубль стал худшей валютой мира с начала года

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Названы три первых симптома коронавируса

Ощущаться заболевание может как бронхит. У некоторых заболевших коронавирусом симптомы практически незаметны, пишет «Вечерняя Москва».
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В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом

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Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.
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Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения

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В США начались испытания вакцины от коронавируса

Всего, по оценкам экспертов в области здравоохранения, на полноценное внедрение вакцины уйдет от 1 года до 1,5 лет.
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