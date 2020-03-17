Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПутин удивился росту цен на бензин

Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
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Путин возмутился быстро растущими ценами на бензин

REGNUM11:01

Путин поручил держать под контролем цены на нефтепродукты

РЕН ТВ10:22

Путин поручил держать цены на нефтепродукты под контролем

ТАСС10:39

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Московский Комсомолец10:24

Путина удивил рост цен на бензин

Комсомольская правда10:57

Путин удивился росту цен на бензин

Известия10:20

Путин удивился росту цен на бензин

РИА Новости10:05
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Комментарии

Общество

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114

В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 09:22
Шоу-бизнес

Знаменитости поддержали заболевшую коронавирусом Ольгу Куриленко

Актуальные Новости вчера в 01:52
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 01:57
Политика

Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
News.ru вчера в 05:34
Религия

РПЦ разработала меры профилактики коронавируса в храмах

Русская православная церковь (РПЦ) на фоне развития ситуации с коронавирусом рекомендовала настоятелям подворий и игуменам монастырей Московской патриархии регулярно дезинфицировать храмовую мебель общего пользования и иконы.
Rambler News Service 04:33
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства.
РБК 10:32
Здоровье

В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса

Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
RuNews24.ru 08:28
Политика

Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент.
Известия 09:42
Общество

У француза в Татарстане выявили коронавирус

О выявлении COVID-19 у француза сообщает РИА Новости, со ссылкой на информацию, предоставленную руководителем пресс-службы президента Лилией Галимовой.
ГЛАС.RU 11:11
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
Происшествия

Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции

Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Собеседник 06:32
Здоровье

Собянин провел заседание рабгруппы по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое заседание рабочей группы Госсовета, на котором обсуждалась в том числе координация действий федеральных и региональных органов власти по противодействию коронавирусу, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства города.
РИА Новости вчера в 12:03
Политика

Путин призвал россиян с пониманием отнестись к мерам по коронавирусу

Российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым властями в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:31
Общество

В каналах Венеции снова появилась рыба, скоро можно будет даже купаться

Местные эксперты утверждают, что в каналах снова появилось много рыбы.
Countryscanner вчера в 16:54
Происшествия

Анонимы «заминировали» три вылетевших из Москвы самолета

Речь идет о самолетах, летящих из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Росбалт 09:07
Футбол

УЕФА вернет болельщикам деньги за билеты на Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вернет деньги болельщикам, которые купили билеты на чемпионат Европы 2020 года, но не смогут посетить турнир в 2021 году, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:03
Авто

Представлена новая Hyundai Creta для индийского рынка

Компания Hyundai объявила официальный старт продаж удешевленной версии кроссовера Hyundai Creta нового поколения.
Новые автомобили вчера в 12:25
Общество

Россия ограничивает въезд иностранцев

Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.
Вести.Ru вчера в 14:54
Здоровье

Жительница Ярославля заразилась коронавирусом на отдыхе

Как сообщалось ранее, в Ярославле официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Эхо76 - Ярославль 10:42
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина потратила на преображение дочери полмиллиона рублей

В результате, Зарубина потратила ни много ни мало полумиллиона рублей на обновки для своей наследницы.
Bimru.ru 15 марта в 07:39
Общество

Путин поручил бороться с завышением цен на продукты

Владимир Путин поручил проследить ща ценами на продукты из-за коронавируса.
Деловое.ТВ 08:20
Культура

Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой

Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Evo-rus.com вчера в 13:11
Энергетика

Цены на нефть отыграли несколько процентов

Росбалт 00:48
Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском вчера в 09:38
Гаджеты

Apple выпустит бюджетные iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Astera 10:50
Политика

Акция против обнуления президентских сроков прошла у Госдумы

Коммерсантъ 03:34
Происшествия

В Тамбовской области зарегистрировали первый случай коронавируса

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Тамбовской области у 27-летней девушки, вернувшейся из Италии.
ТАСС 10:36
Здоровье

В Тверской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

Врачи считают удовлетворительным состояние двух жителей Тверской области, у которых после поездки за рубеж диагностировали коронавирус, сообщил РИА Новости представитель областного правительства со ссылкой на минздрав региона.
РИА Новости 11:19
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