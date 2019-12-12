Экономика
РБКПутин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн
Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
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Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей
ТАСС11 декабря в 14:14
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Происшествия
Задержан тренер команды «Восток-65» после обнаружения у него наркотика
Полиция проводит проверку по факту обнаружения предположительно наркотического вещества у главного тренера сахалинского баскетбольного клуба "Восток-65" Эдуарда Сандлера, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального управления МВД.
Гаджеты
Microsoft показала новый логотип и иконки Windows 10
Вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям Джон Фридман рассказал об изменениях в дизайне операционной системы Windows 10.
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Происшествия
В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест
Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".
Футбол
РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Финансы
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Политика
Врио губернатора Игоря Кобзева представили Иркутской области
Происшествия
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Семь новых уголовных дел о деятельности должностных лиц Свердловской железной дороги и предприятий, осуществляющих работы на объектах железной дороги, возбудили в ходе расследования дела бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, сообщает в пятницу СК РФ.
Происшествия
Вынесен приговор подмосковным полицейским, изнасиловавшим юриста черенком от лопаты
Среди жертв — успешный юрист, которого изнасиловали черенком от лопаты.
Наука
Как ученые взломали сложнейший криптографический код: новый рекорд
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«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» выходит в прокат
Новогодняя комедия «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» выходит в прокат в четверг, 12 декабря, накануне премьеры о фильме высказались главные герои картины, вспомнив про отсутствующего Александра Петрова.
Политика
Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Футбол
Сколько «Краснодар» заработал за участие в еврокубках
В издании "СЭ" подсчитали, сколько удалось заработать футбольному клубу "Краснодар" по итогам выступления в двух европейских турнирах в этом сезоне: Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Шоу-бизнес
Елена Корикова готовится судиться из-за ложных обвинеий
Елену обвинили в пьянстве и уродовании лица пластикой.
Общество
Продажи iPhone в Китае упали в ноябре на 35 %
Уровень продаж новых Apple iPhone в Китае по итогам ноября этого года упал более чем на 35 %.
Здоровье
Директор клиники доказательной медицины объяснил неэффективность ОМС
Президент НКО приверженцев доказательной медицины «Доверительный интервал», врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что сейчас ОМС не окупает деятельность поликлиник и всё медицинское обслуживание производится на деньги государства.
Политика
Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
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Экс-фигуранта «игорного дела» в Подмосковье задержали за кражу колес
Сотрудники полиции задержали начальника управления территориальной безопасности городского округа Пушкино Подмосковья Романа Нищеменко по подозрению в краже колес с автомобиля местного жителя.
Авто
Новая Kia Optima добралась до дилеров
Обновленный седан Kia Optima получил совершенно другой дизайн с покатой крышей, коротким багажником, иной светодиодной оптикой, а также рядом изменений в салоне.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.