Экономика

РБКРБКПутин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
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Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей

РИА Новости11 декабря в 21:11

Что-то многовато

Российская газетавчера в 10:03

Неисполнение расходов бюджета составит в этом году около триллиона рублей, — утверждает Алексей Кудрин

Эхо Москвывчера в 05:31

Денег что-то многовато

Вечерняя Москва07:28

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

RT на русском11 декабря в 14:53

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

РБК11 декабря в 14:53

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАСС11 декабря в 14:14
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Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

РБК 05:52
Происшествия

Задержан тренер команды «Восток-65» после обнаружения у него наркотика

Полиция проводит проверку по факту обнаружения предположительно наркотического вещества у главного тренера сахалинского баскетбольного клуба "Восток-65" Эдуарда Сандлера, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального управления МВД.
РИА Новости 01:41
Гаджеты

Microsoft показала новый логотип и иконки Windows 10

Вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям Джон Фридман рассказал об изменениях в дизайне операционной системы Windows 10.
Piter.tv 07:58
Происшествия

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
BFM.ru 07:26
Происшествия

В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".
РИА Новости 07:50
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
Биатлон

Женская сборная России по биатлону завоевала первую медаль в сезоне

Lenta.ru 06:48
Футбол

РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:16
Финансы

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Ведомости 05:30
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Политика

Врио губернатора Игоря Кобзева представили Иркутской области

Областная газета (г. Иркутск) 03:01
Происшествия

СК завел семь новых дел в ходе расследования дела экс-главы СвЖД

Семь новых уголовных дел о деятельности должностных лиц Свердловской железной дороги и предприятий, осуществляющих работы на объектах железной дороги, возбудили в ходе расследования дела бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, сообщает в пятницу СК РФ.
РИА Новости 05:34
Происшествия

Вынесен приговор подмосковным полицейским, изнасиловавшим юриста черенком от лопаты

Среди жертв — успешный юрист, которого изнасиловали черенком от лопаты.
Московский Комсомолец 04:41
Наука

Как ученые взломали сложнейший криптографический код: новый рекорд

Популярная механика 06:43
Кино

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» выходит в прокат

Новогодняя комедия «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» выходит в прокат в четверг, 12 декабря, накануне премьеры о фильме высказались главные герои картины, вспомнив про отсутствующего Александра Петрова.
Sibnet Новости 11 декабря в 20:27
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

РБК 07:00
Политика

Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Накануне.Ru 05:58
Футбол

Сколько «Краснодар» заработал за участие в еврокубках

В издании "СЭ" подсчитали, сколько удалось заработать футбольному клубу "Краснодар" по итогам выступления в двух европейских турнирах в этом сезоне: Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Россия.Кубань 04:40
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Шоу-бизнес

Елена Корикова готовится судиться из-за ложных обвинеий

Елену обвинили в пьянстве и уродовании лица пластикой.
Paparazzi.ru 07:57
Спорт

Российские гандболистки проиграли сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

REGNUM 05:20
Общество

Продажи iPhone в Китае упали в ноябре на 35 %

Уровень продаж новых Apple iPhone в Китае по итогам ноября этого года упал более чем на 35 %.
3DNews 06:31
Здоровье

Директор клиники доказательной медицины объяснил неэффективность ОМС

Президент НКО приверженцев доказательной медицины «Доверительный интервал», врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что сейчас ОМС не окупает деятельность поликлиник и всё медицинское обслуживание производится на деньги государства.
Говорит Москва 04:35
Политика

Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
РИА Новости 07:39
Кино

Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

iReactor вчера в 06:23
Политика

Лидеры ЕС согласовали продление санкций против РФ

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических санкций против России.
Экономика сегодня вчера в 17:36
Общество

Лукашенко рассказал о нежелании жить после докладов министров

Lenta.ru 06:20
Происшествия

Экс-фигуранта «игорного дела» в Подмосковье задержали за кражу колес

Сотрудники полиции задержали начальника управления территориальной безопасности городского округа Пушкино Подмосковья Романа Нищеменко по подозрению в краже колес с автомобиля местного жителя.
РБК 08:07
Авто

Новая Kia Optima добралась до дилеров

Обновленный седан Kia Optima получил совершенно другой дизайн с покатой крышей, коротким багажником, иной светодиодной оптикой, а также рядом изменений в салоне.
32CARS.ru 02:33
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Как работают Яндекс.Новости?
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