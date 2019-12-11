Экономика

РБКРБКПутин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
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Денег что-то многовато

Вечерняя Москва07:28

Что-то многовато

Российская газетавчера в 10:03

Неисполнение расходов бюджета составит в этом году около триллиона рублей, — утверждает Алексей Кудрин

Эхо Москвывчера в 05:31

Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей

РИА Новости11 декабря в 21:11

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

RT на русском11 декабря в 14:53

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

РБК11 декабря в 14:53

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАСС11 декабря в 14:14
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Политика

«Миротворец» внесет в базу журналистов семи российских телеканалов

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" опубликовал список российских телеканалов, журналистов которых будут вносить в базу данных сайта "по умолчанию".
РИА Новости 07:34
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Футбол

Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»

Спорт-Экспресс 06:45
Музыка

Верка Сердючка выпустила трек Make It Rain Champagne

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, презентовал новый трек Make It Rain Champagne («Сделай дождь из шампанского»).
Культуромания 09:20
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет

Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
Мойка78 08:22
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 08:31
Армия и оружие

О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ

В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Южный Федеральный 06:00
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Общество

«Метрострой» ищет замену арестованному гендиректору

Предприятие созывает совет директоров, чтобы найти замену арестованному гендиректору.
Neva.Today 09:17
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews 06:50
Общество

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ

Украинские компании-трейдеры с 11 декабря возобновили поставки электроэнергии из России, пишут "Украинские новости".
РИА Новости 09:00
Здоровье

Врач рассказал, как лучше сбить температуру у ребенка

Если у детей есть белая лихорадка (бледная кожа и холодные руки), сбить можно и более низкую температуру, сказал «АиФ» врач-педиатр ГКБ № 9 имени Сперанского Григорий Шеянов.
Волга-Медиа вчера в 00:38
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Общество

Путин может открыть железнодорожное движение по Крымскому мосту

Президент Россия может принять участие в открытии железнодорожного сообщения с Крымом 23 декабря.
Газета.Ru 06:55
Футбол

РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:16
Происшествия

Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
Интерфакс 08:23
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
Происшествия

Задержана еще одна фигурантка по делу экс-министра Михаила Абызова

В Москве в рамках расследования уголовного дела бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова задержана еще одна фигурантка.
Российская газета 06:41
Спорт

Российские гандболистки не смогли пробиться в финал чемпионата мира

Вести.Ru 05:08
Происшествия

Назван организатор убийства Шеремета

Украинское следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году в Киеве музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.
BFM.ru 09:14
Происшествия

Крупный пожар на складе в Москве потушен

МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Twitter МЧС по столице.
Газета.Ru 08:55
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Футбол

Госкорпорация получит более 75% акций ЦСКА

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что государственная корпорация конвертирует в акции долг футбольного ЦСКА и получит более 75% акций клуба.
Газета.Ru 09:18
Футбол

Черчесов прокомментировал конфликт болельщиков с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался насчёт ситуации с оскорблениями болельщиками нападающего петербургского «Зенита» и национальной команды Артёма Дзюбы.
News.ru вчера в 06:01
Наука

Генетик создаст приложение для знакомств по ДНК

Генетик из Гарварда Джордж Черч намерен разработать приложение для знакомств с учетом ДНК.
Medical Note 08:51
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 11 декабря в 04:01
Происшествия

Российская студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения.
Lenta.ru 04:49
Армия и оружие

Forbes оценил новейшую российскую подлодку

Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" непохожей ни на одну американскую субмарину.
РИА Новости 03:25
Политика

«Нафтогаз» создаст информационный штаб

«Нафтогаз Украины» намерен создать информационный штаб в случае прекращения транзита газа из России.
Нефтегазовая вертикаль 08:32
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