Экономика

РБКРБКПутин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
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Денег что-то многовато

Вечерняя Москва07:28

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАСС11 декабря в 14:14

Неисполнение расходов бюджета составит в этом году около триллиона рублей, — утверждает Алексей Кудрин

Эхо Москвывчера в 05:31

Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей

РИА Новости11 декабря в 21:11

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

RT на русском11 декабря в 14:53

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

РБК11 декабря в 14:53

Что-то многовато

Российская газетавчера в 10:03
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Происшествия

Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова

РИА Новости 10:03
Здоровье

Кардиолог исключил смерть Лужкова из-за врачебной ошибки

Немецкие врачи, оперировавшие бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, судя по всему, сделали все что могли, и винить их в его смерти не стоит, заявил газете ВЗГЛЯД кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. акад. Н. Н. Бурденко Алексей Федоров.
Взгляд.ру 11:01
Игры

Утечка: THQ Nordic работает над ремейком Gothic — демо выйдет сегодня

Издатель работает над ремейком первой «Готики», а сегодня выйдет играбельный тизер.
Игромания.ру 12:36
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предварительных договоренностях Украины и РФ

Предварительные договоренности между Россией и Украиной по транзиту газа уже имеются, но конечного варианта пока нет.
Известия 10:34
Армия и оружие

Пентагон обеспокоило усиление России и Китая

Министерство обороны США обеспокоено развитием военной мощи России и Китая, заявил глава министерства Марк Эспер на выступлении в некоммерческой организации «Совет по международным отношениям», передает ТАСС.
Lenta.ru 12:06
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Политика

Путин прилетел в Набережные Челны на 50-летие «КамАЗа»

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Набережные Челны.
Росбалт 08:56
Происшествия

В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
RT на русском 05:54
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
ТАСС 06:45
Политика

Турция может купить вторую партию «Триумфов» уже в ближайшее время

Вести.Ru 06:54
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Гаджеты

Специалисту ASRock удалось установить в плату потребительского класса терабайт оперативной памяти

Источник изображения: Twitter, ASRock Japan Ник Ши (Nick Shih), который в ASRock отвечает за оптимизацию быстродействия, в ходе эксперимента установил в материнскую плату X299 Taichi CLX восемь модулей типа LRDIMM производства Hynix объёмом по 128 Гбайт каждый.
3DNews 06:15
Происшествия

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
BFM.ru 07:26
Политика

Журналиста НТВ не пустили на Украину

Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
РИА Новости 12:05
Экономика

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей

В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
RuNews24.ru вчера в 07:18
Армия и оружие

Россию включили в список стран с самым мощным флотом

На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Известия 11 декабря в 23:49
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода

Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Rambler News Service вчера в 03:27
Футбол

Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Газета.Ru 10:59
Шоу-бизнес

Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Вечерний курьер 05:22
Кино

Американский актёр Дэнни Айелло умер

RT на русском 12:26
Общество

Госдума разрешит продажу пива на стадионах

Авторы законопроекта отмечают, что закон разрешает реализацию и употребление пива на стадионах исключительно во время проведения футбольных матчей во время всех официальных спортивных соревнований, кроме детско-юношеских матчей.
Горобзор.ру 06:02
Происшествия

В Петербурге частично обрушился горящий ангар

В МЧС заявили, что ангар в Санкт-Петербурге, в котором произошло возгорание, частично обрушился.
RT на русском 11:15
Футбол

«Крузейро» не выкупит Педро Рошу у «Спартака»

Sports.ru 10:51
Космос

Раскрыта правда о невозможной черной дыре

Lenta.ru 11:10
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Общество

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:47
Происшествия

Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
Интерфакс 08:23
Общество

Около 25 млн россиян являются невыездными из-за долгов

Около 25 миллионов россиян являются потенциально невыездными из-за наличия у них разного рода материальных задолженностей.
Век 09:06
Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости 10:23
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
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