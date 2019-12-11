Экономика
РБКПутин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн
Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
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Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей
ТАСС11 декабря в 14:14
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Россию включили в список стран с самым мощным флотом
На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
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