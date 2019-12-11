Экономика

РБКРБКПутин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать688

Подробнее о событии

Что-то многовато

Российская газетавчера в 10:03

Путин дал оценку рекордному неисполнению бюджета в триллион рублей

News.ruвчера в 06:47

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАСС11 декабря в 14:14

Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей

РИА Новости11 декабря в 21:11

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

RT на русском11 декабря в 14:53

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

РБК11 декабря в 14:53

Неисполнение расходов бюджета составит в этом году около триллиона рублей, — утверждает Алексей Кудрин

Эхо Москвывчера в 05:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Политика

Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку Владимиру Путину, если Украине вернут Крым, заявил, что главе российского государства лучше жать руку, не поднимая этот вопрос.
РИА Новости 04:39
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

Джонсон: Великобритания покинет ЕС к 31 января 2020 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство выйдет из состава Евросоюза в срок как единое целое.
Инфорос 04:11
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали не менее 25 человек

REGNUM 04:25
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Политика

Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:52
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
Армия и оружие

Forbes оценил новейшую российскую подлодку

Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
РИА Новости 03:25
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Общество

Госдума освободила от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс России, которые освобождают все компенсационные выплаты обманутым дольщикам от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
РБК 04:18
Общество

Росстат отчитался о естественной убыли населения в России

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Известия 03:44
Спорт

В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде

В Администрации президента РФ не обсуждают идею проведения в стране международных спортивных соревнований, альтернативных Олимпиаде.
ТАСС Спорт 04:41
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa 11 декабря в 11:44
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
Происшествия

На стройке под Екатеринбургом утонули экскаваторы

Под Екатеринбургом утонули в озере лебяжьем два экскаватора.
REGNUM 03:31
Футбол

Россия показала худший результат в таблице коэффициентов УЕФА

Россия по итогам группового раунда розыгрыша футбольных еврокубков в сезоне-2019/20 потеряла шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), показав худший результат за последние 17 сезонов.
РИА Новости вчера в 23:11
Религия

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Нева Спорт вчера в 19:04
Политика

Россиян хотят наказывать за зарубежные курсы нежелательных организаций

Государственная дума хочет ввести административную ответственность за участие в заграничных мероприятиях, которые проводят нежелательные организации.
Политсовет 02:22
Киберспорт

Определены победители The Game Awards–2019

Чемпионат 00:28
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru 03:40
Политика

В бундестаге оценили решение о высылке двух дипломатов из России

В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
RT на русском 02:33
Политика

В США отложили голосование по обвинениям против Трампа

Как сообщало ИА REGNUM, проект обвинительного заключения в адрес президента США Дональда Трампа, против которого инициирована процедура импичмента, был опубликован 10 декабря юридическим комитетом палаты представителей американского Конгресса.
REGNUM 03:20
Культура

77-летний Лев Лещенко назвал размер своей пенсии

77-летний Лев Лещенко, несмотря на солидный возраст, не намерен почивать на лаврах и продолжает развивать свою карьеру.
Вокруг ТВ 04:26
Происшествия

Суд ужесточил наказание бывшему строителю космодрома «Восточный»

REGNUM 03:13
Общество

В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Наша версия 04:28
Общество

Госдума усилила защиту прав участников амнистии капитала

Еще один автор законопроекта - глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников - подчеркнул, что случаи с использованием деклараций в уголовных делах подрывают доверие к самой амнистии и к государству в целом.
Российская газета 03:33
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.
Известия 04:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное