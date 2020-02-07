Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.

Экономика Россия и Белоруссия продолжат переговоры Вице-премьер отметил, что Россия будет поставлять нефть в Белоруссию на полностью коммерческих условиях, без каких-либо скидок, сообщает «Regnum».

Политика Канада подала к Ирану иск на $1 млрд за сбитый украинский самолет Канадские юристы подали коллективный иск против властей Ирана, потребовав выплатить как минимум 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США) за погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) 8 января.

Кино Трейлер «Форсажа 9» получил сотни миллионов просмотров Трейлер приключенческого боевика "Форсаж 9", представленный студией Universal в канун финальной игры Суперкубка по американскому футболу, с легкостью опередил всех своих конкурентов по количеству просмотров.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Финансы Центробанк России понизил ключевую ставку Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

Общество Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).

Гаджеты Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.

Общество Счетная палата раскритиковала правительство Медведева Счетная палата провела стратегический аудит формирования и достижения показателей деятельности правительства РФ, возглавляемого в 2017-19 годах Дмитрием Медведевым, и сделала вывод о неэффективности системы стратегического планирования.

Общество Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ Жалоба будет подана на "многочисленные и грубые нарушения прав" Иссахар, которые якобы были допущены при "её необоснованном уголовном преследовании".

Авто «АвтоВАЗ» приостановит производство Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.

Кино «Хищные птицы» вышли в российский прокат С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.

Политика Гордеев займет пост вице-спикера Госдумы Экс-вице-премьеру Алексею Гордееву будет передан мандат депутата Госдумы Геннадия Кулика и он займет пост вице-спикера палаты.

Шоу-бизнес Ксения Собчак послала Ивана Урганта Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.