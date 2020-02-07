Политика
ФАНПутин угостил Лукашенко кашей на воде
Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Происшествия
СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью
Политика
Спикер Рады заявил о достаточной правовой базе для выборов в Донбассе
Спикер Рады отметил, что на Украине уже фактически принят закон о выборах, который позволяет провести голосование в Донбассе.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Армия и оружие
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников
Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
Экономика
Россия и Белоруссия продолжат переговоры
Вице-премьер отметил, что Россия будет поставлять нефть в Белоруссию на полностью коммерческих условиях, без каких-либо скидок, сообщает «Regnum».
Спорт
Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида
Политика
Канада подала к Ирану иск на $1 млрд за сбитый украинский самолет
Канадские юристы подали коллективный иск против властей Ирана, потребовав выплатить как минимум 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США) за погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) 8 января.
Кино
Трейлер «Форсажа 9» получил сотни миллионов просмотров
Трейлер приключенческого боевика "Форсаж 9", представленный студией Universal в канун финальной игры Суперкубка по американскому футболу, с легкостью опередил всех своих конкурентов по количеству просмотров.
Политика
США могут ввести санкции против «Роснефти»
В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти».
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Общество
Гражданка США скончалась от коронавируса в Ухане
Гражданка США скончалась в результате заражения коронавирусом в китайском Ухане.
Политика
Посол России пообещал, что Москва ответит Латвии на травлю журналистов
Москва не оставит без ответа травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов.
Общество
Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей
Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
Происшествия
В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет
В Перми ученик встал на колени перед учителем, чтобы его отпустили с урока в туалет.
Гаджеты
Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний
После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.
Армия и оружие
Первый полет Ту-160М показали на видео
Первый полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносеца, показанный на видео, длился 34 минуты и проходил на высоте 1,5 километров.
Общество
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата провела стратегический аудит формирования и достижения показателей деятельности правительства РФ, возглавляемого в 2017-19 годах Дмитрием Медведевым, и сделала вывод о неэффективности системы стратегического планирования.
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Жалоба будет подана на "многочисленные и грубые нарушения прав" Иссахар, которые якобы были допущены при "её необоснованном уголовном преследовании".
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Кино
«Хищные птицы» вышли в российский прокат
С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Политика
Гордеев займет пост вице-спикера Госдумы
Экс-вице-премьеру Алексею Гордееву будет передан мандат депутата Госдумы Геннадия Кулика и он займет пост вице-спикера палаты.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак послала Ивана Урганта
Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет
Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны.
Футбол
Форвард «Арсенала» Тудорие отдан в аренду в румынский «Волунтари»
Общество
В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова
Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.
Футбол
Шеффилд Юнайтед – Борнмут: много голов не будет
Спортивный комментатор и эксперт сайта Legalbet Дмитрий Герчиков предлагает ставку количество голов в матче АПЛ.