Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.

Политика Инвесторы «Северного потока-2» проигнорировали угрозы санкций США Инвесторы проекта "Северный поток-2", компании Shell и Wintershall Dea, не стали предпринимать никаких действий в связи с угрозами США ввести новые ограничительные меры, передает ФАН.

Экономика Россия и Белоруссия договорились о цене на газ Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.

Общество Ляшко заявил о газовом обмане украинцев Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.

Шоу-бизнес Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.

Происшествия СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.

Общество Счетная палата раскритиковала правительство Медведева Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.

Политика Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.

Авто Представлен Hyundai Creta второго поколения Южнокорейская компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели новый кроссовер Hyundai Creta.

Технологии Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.

Политика Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.

Экономика Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".

Здоровье Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".

Здоровье Диетолог назвала главный симптом жировой болезни печени Испанский диетолог Айтор Санчес рассказала, о главном симптоме жировой болезни печени, а также объяснила, как правильно питаться человеку с таким диагнозом.

Киберспорт Metro Exodus выйдет в Steam в феврале Metro Exodus вышла 15 февраля 2019 для Epic Games Store. Ровно через год она станет доступной в Steam. 13 шикарных динамических тем для PS4.