Политика

ФАНФАНПутин угостил Лукашенко кашей на воде

Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Путин предложил Лукашенко «кашку» на воде

RT на русскомвчера в 05:42

Путин порекомендовал Лукашенко попробовать «кашку на воде»

РЕН ТВвчера в 08:23

Путин во время переговоров в Сочи угостил Лукашенко кашей с ягодами

ТАССвчера в 08:20

Путин порекомендовал Лукашенко «кашку» на воде

Известиявчера в 07:30

Путин предложил Лукашенко «кашку» на воде

Национальная служба новостейвчера в 06:26

Путин предложил Лукашенко «кашку на воде» на завтраке в Сочи

REGNUMвчера в 06:02

Путин накормил Лукашенко кашей на воде

Московский Комсомолецвчера в 08:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Общество

Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Газета.Ru 00:32
Политика

Инвесторы «Северного потока-2» проигнорировали угрозы санкций США

Инвесторы проекта "Северный поток-2", компании Shell и Wintershall Dea, не стали предпринимать никаких действий в связи с угрозами США ввести новые ограничительные меры, передает ФАН.
Радио Sputnik 06 февраля в 13:09
Происшествия

В Казахстане объявили количество жертв массовой драки на юге страны

Радио Sputnik 01:42
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Ведомости вчера в 14:25
Здоровье

Жертвами нового вида вируса стали почти 500 человек, по данным властей Китая, заражены более 24 тыс. человек

С учетом инфицированных во всех странах число зараженных превышает 24,5 тыс. человек.
Эхо Москвы 05 февраля в 17:09
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Армия и оружие

Анкара перебросила в Сирию не менее 20 танков

Турецкая армия перебросила на территорию Сирии не менее 20 танков.
iReactor вчера в 01:47
Шоу-бизнес

Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере

Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Московский Комсомолец вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым

Газета.Ru 06 февраля в 10:13
Происшествия

В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

RT на русском 00:46
Культура

Звезды «Друзей» появятся в продолжении сериала

Продолжение культового американского сериала "Друзья" с главными героями может быть снято в ближайшее время.
РЕН ТВ вчера в 08:40
Происшествия

СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью

Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
REGNUM вчера в 14:04
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
РБК вчера в 23:24
Общество

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
RT на русском 06 февраля в 19:59
Общество

Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
РИА Новости 06 февраля в 02:55
Авто

Свыше 50 000 новых авто продадут в 2020 году по льготным автокредитам

Программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» позволят продать в 2020 году более 50 000 новых машин.
Тарантас Ньюс вчера в 09:53
Политика

Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома

Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
ТАСС вчера в 16:52
Космос

Зонд «Паркер» установил новый рекорд

05.02.20 Зонд «Паркер» установил новый рекорд по близости искусственного объекта к Солнцу.
Портал Поиск 05 февраля в 10:29
Авто

Представлен Hyundai Creta второго поколения

Южнокорейская компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели новый кроссовер Hyundai Creta.
Автоновости дня 06 февраля в 03:55
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о четырех жертвах при обстреле со стороны Украины

В результате обстрела позиций самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четверо солдат, еще четверо получили ранения.
РБК вчера в 16:50
Технологии

Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным

По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Astera 05 февраля в 04:50
Политика

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.
Российская газета 01:30
Экономика

Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику

По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
ТАСС вчера в 09:08
Политика

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы

С 2018 года Гордеев был в правительстве вице-премьером, который курировал сельское хозяйство.
Вести.Ru вчера в 02:17
Происшествия

В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

РИА Новости вчера в 07:09
Здоровье

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
Здоровье

Диетолог назвала главный симптом жировой болезни печени

Испанский диетолог Айтор Санчес рассказала, о главном симптоме жировой болезни печени, а также объяснила, как правильно питаться человеку с таким диагнозом.
Вечерняя Москва 01:03
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает

Discover24 вчера в 02:24
Киберспорт

Metro Exodus выйдет в Steam в феврале

Metro Exodus вышла 15 февраля 2019 для Epic Games Store. Ровно через год она станет доступной в Steam. 13 шикарных динамических тем для PS4.
Cyber.sports.ru 06 февраля в 11:50
Хоккей

Ковальчук заинтересовал три клуба НХЛ

Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук попал в список интересов трех клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sportsnet.
Газета.Ru вчера в 18:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное