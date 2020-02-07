Политика
ФАНПутин угостил Лукашенко кашей на воде
Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.
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Общество
Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Политика
Инвесторы «Северного потока-2» проигнорировали угрозы санкций США
Инвесторы проекта "Северный поток-2", компании Shell и Wintershall Dea, не стали предпринимать никаких действий в связи с угрозами США ввести новые ограничительные меры, передает ФАН.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Здоровье
Жертвами нового вида вируса стали почти 500 человек, по данным властей Китая, заражены более 24 тыс. человек
С учетом инфицированных во всех странах число зараженных превышает 24,5 тыс. человек.
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Армия и оружие
Анкара перебросила в Сирию не менее 20 танков
Турецкая армия перебросила на территорию Сирии не менее 20 танков.
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым
Происшествия
В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом
Культура
Звезды «Друзей» появятся в продолжении сериала
Продолжение культового американского сериала "Друзья" с главными героями может быть снято в ближайшее время.
Происшествия
СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью
Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
Политика
Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
Общество
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
Общество
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
Авто
Свыше 50 000 новых авто продадут в 2020 году по льготным автокредитам
Программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» позволят продать в 2020 году более 50 000 новых машин.
Политика
Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома
Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
Космос
Зонд «Паркер» установил новый рекорд
05.02.20 Зонд «Паркер» установил новый рекорд по близости искусственного объекта к Солнцу.
Авто
Представлен Hyundai Creta второго поколения
Южнокорейская компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели новый кроссовер Hyundai Creta.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о четырех жертвах при обстреле со стороны Украины
В результате обстрела позиций самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четверо солдат, еще четверо получили ранения.
Технологии
Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным
По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Политика
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.
Экономика
Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику
По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
Политика
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы
С 2018 года Гордеев был в правительстве вице-премьером, который курировал сельское хозяйство.
Происшествия
В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Здоровье
Диетолог назвала главный симптом жировой болезни печени
Испанский диетолог Айтор Санчес рассказала, о главном симптоме жировой болезни печени, а также объяснила, как правильно питаться человеку с таким диагнозом.
Шоу-бизнес
Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает
Киберспорт
Metro Exodus выйдет в Steam в феврале
Metro Exodus вышла 15 февраля 2019 для Epic Games Store. Ровно через год она станет доступной в Steam. 13 шикарных динамических тем для PS4.
Хоккей
Ковальчук заинтересовал три клуба НХЛ
Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук попал в список интересов трех клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sportsnet.