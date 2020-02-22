Политика
ФАНПутин угостил Лукашенко кашей на воде
Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.
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Политика
Путин снял с должностей четырёх генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин снял с должностей четырёх генералов МВД и МЧС и провёл ряд перестановок в силовых ведомствах.
Происшествия
Частный вертолет разбился под Казанью
Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани.
Происшествия
Суд арестовал замначальника Генштаба Арсланова по делу о хищении
Военный суд отправил под арест заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Технологии
Илон Маск высмеял проблемы безопасности WhatsApp
Известный изобретатель и миллиардер Илон Маск посмеялся над проблемам безопасности популярного приложения WhatsApp.
Шоу-бизнес
Пелагея рассказала о травле после развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о подробностях развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Политика
Американцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя
Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Экономика
Законопроект о реформе ОСАГО поддержали в правительстве
В правительстве поддержали законопроект о реформе ОСАГО, предложенном депутатами.
Гаджеты
В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии
Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
Футбол
Определились полуфинальные пары Кубка Испании
В результате жребия полуфинальные пары составили следующие команды: «Реал Сосьедад» — «Мирандес» «Атлетик» — «Гранада» Первые матчи пройдут 12 февраля, ответные — 4 марта.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Происшествия
Крайне угрожающая ситуация: Зеленского просят ввести Нацгвардию в Мукачево
Городской совет Мукачево (Закарпатская область Украины) просит президента страны Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.
Общество
Польша отказалась от закупок российского угля
Сасин подчеркнул, что одновременно с российскими поставками прекратится ввоз угля из США, Мозамбика, Колумбии и других стран Южной Америки.
Технологии
Солнечные батареи научатся генерировать энергию ночью
В планах специалистов стоит задача по выявлению комбинации материалов для более эффективного получения энергии ночью.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Посольство выясняет, заразились ли россияне на лайнере в Японии
Российское посольство пока не может сказать, есть ли россияне среди зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии, ждет результаты анализов, сообщили РИА Новости в миссии в Токио.
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Наука
Завершена масштабная генетическая «перепись» раковых опухолей
Фигурное катание
Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе
Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству балов в короткой программе.
Происшествия