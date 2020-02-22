Политика

ФАНФАНПутин угостил Лукашенко кашей на воде

Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.
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Александр Григорьевич Лукашенко
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