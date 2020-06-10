Политика

REGNUMREGNUMПутин указал Дрозденко на болевые точки Ленобласти

Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 18:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции 10 июня указал губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко на наиболее острые проблемы региона, которые требуют решения со стороны областных властей во взаимодействии с федеральным центром, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский хозяйственный и государственный деятель. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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