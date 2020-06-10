Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 18:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции 10 июня указал губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко на наиболее острые проблемы региона, которые требуют решения со стороны областных властей во взаимодействии с федеральным центром, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 1

Футбол «Рубин» и «Сочи» поспорят за Деспотовича Будущее форварда определится по итогам сезона, в котором обеим командам необходимо сохранить место в РПЛ.Источник также отмечает, что "Ростов" уже отказался от идеи с подписанием 28-летнего серба, из-за высоких финансовых запросов футболиста, который требует не менее 1,2 млн евро в год.

Транспорт ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ. 368

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Происшествия Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии. 206

Политика NASCAR запретила использовать на гонках «флаг Конфедерации» Национальная Ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR) запретила использовать на гонках «флаг Конфедерации».

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Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 712

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Игры Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.

Наука Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее. 18