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RT на русскомПутин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории
Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
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Путин указал Зеленскому на недопустимость попыток искажения исторической правды о войне
Комсомольская правда10:16
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