Политика

RT на русскомRT на русскомПутин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории

Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
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Путин поговорил с Зеленским про недопустимость искажения исторической правды о ВОВ

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Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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