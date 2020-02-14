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Life.ruПутин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о ВОВ
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским указал ему на недопустимость искажения исторической правды о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе главы российского государства.
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Путин указал Зеленскому на недопустимость попыток искажения исторической правды о войне
Комсомольская правда10:16
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