Политика

Life.ruLife.ruПутин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о ВОВ

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским указал ему на недопустимость искажения исторической правды о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе главы российского государства.
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Путин предостерег Зеленского от искажения правды о войне

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Путин в беседе с Зеленским заявил о недопущении искажения истории Второй мировой войны

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Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне

РБК10:40

Путин указал Зеленскому на недопустимость попыток искажения исторической правды о войне

Комсомольская правда10:16

Путин поговорил с Зеленским про недопустимость искажения исторической правды о ВОВ

Газета.Ru10:52

Путин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории

RT на русском10:02

Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о ВОВ

Life.ru09:57
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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