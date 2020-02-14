Политика
РБКПутин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин указал Зеленскому на недопустимость попыток искажения исторической правды о войне
Комсомольская правда10:16
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