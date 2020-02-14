Политика

RT на русскомRT на русскомПутин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории

Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин поговорил с Зеленским про недопустимость искажения исторической правды о ВОВ

Газета.Ru10:52

Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне

РБК10:40

Путин в беседе с Зеленским спросил, намерен ли Киев выполнять минские договорённости

Говорит Москва09:56

Путин указал Зеленскому на недопустимость попыток искажения исторической правды о войне

Комсомольская правда10:16

Путин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории

RT на русском10:02

Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о ВОВ

Life.ru09:57

Кремль уточнил, что Путин сказал Зеленскому

Вести.Ru10:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:08, Ашберн
Биатлон

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт 10:05
Теннис

Рублёв победил Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 2 155 295 Рублёв поспорит с победителем поединка Вашек Поспишил (Канада) — Филип Краинович (Сербия).
Чемпионат вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru 09:05
Политика

Итальянский депутат похвалил Путина за позицию о «маме» и «папе»

Заявление президента Владимира Путина, что в России не будет «родителя № 1» и «родителя № 2», является примером защиты традиционного общества и христианских ценностей.
News.ru 09:45
Общество

Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции

Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 13:02
Наука

Останки гигантской доисторической рогатой черепахи нашли в Венесуэле

Специалисты, представляющие Цюрихский университет, изучили окаменелости бокошейной черепахи Stupendemys geographicus, бродившей по Земле более шести миллионов лет назад, достигавшей в длину трех метров и весившей более тонны.
Московский Комсомолец вчера в 09:46
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова перестала скрывать лицо сына от Тимати

Известная модель и бизнес-леди Анастасия Решетова, которая осенью прошлого года впервые стала мамой, подарив своему возлюбленному, основателю лейбла Black Star Тимати наследника, перестала скрывать его лицо.
Bimru.ru 01:57
Политика

Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи своей стране в сфере обороны, сообщил в пятницу на брифинге сенатор США Джон Баррас.
РИА Новости 09:44
Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
РИА Новости 15:09
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Sunmag.me 10:39
Политика

В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.
Lenta.ru 16:33
Общество

В Германии вспомнили жертв бомбардировки Дрездена

Общественное телевидение России вчера в 17:47
Наука

В Китае выяснили, как долго коронавирус живет на одежде и других вещах

Росбалт вчера в 10:58
Происшествия

ФСБ задержала перечислившего ИГ 25 млн рублей жителя Подмосковья

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Известия 03:11
Футбол

«Ахмат» опубликовал в соцсети фотографию Кокорина в экипировке «Сочи»

DP.RU 12:03
Экономика

Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

Взносы на капитальный ремонт в среднем по регионам России увеличились более чем на 10% в 2019 году.
РБК 02:21
Кино

Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена

Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
КиноПоиск 00:10
Политика

Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Lenta.ru 15:07
Хоккей

Буллит Панарина признали забитым по правилам

Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.
Спорт день за днем 15:08
Экономика

На что может рассчитывать неработающий пенсионер в 2020 году

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
REGNUM 12 февраля в 22:25
Авто

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Автомобиль Kia Rio стал самым угоняемым автомобилем в России. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные страховщиков.
Shraibikus News вчера в 05:14
Общество

Губернатор Оренбургской области по ошибке пожелал каждой семье войны

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте оговорился и пожелал каждой российской семье войны.
Газета.Ru 11:09
Политика

Турчинов обвинил США в предательстве Украины

Как считает Турчинов, Украина подписала в 1994 году «бумагу», которая, как выяснилось позже, «ничего не стоит», так как США пообещали лишь поддержку на дипломатическом уровне, а также «любовь и уважение».
Журналистская правда 03:50
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств.
РБК 07:26
Футбол

В РФС осудили Тарасова за шутку про коронавирус

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, которы позволил себе шутку про коронавирус, бушующий в Китае.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:53
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 10:55
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Армия и оружие

МИД Ирана об убийстве Сулеймани: Мы были очень близки к войне

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф заявил, что Вашингтон и Тегеран находились на грани войны после убийства генерала подразделения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани.
РЕН ТВ 17:57
Единоборства

Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Известия 09:13
Религия

Православные христиане отмечают Сретение Господне

МИГ-ТВ 06:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное