Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским указал ему на недопустимость искажения исторической правды о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе главы российского государства.

Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о ВОВ

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