Президент РФ Владимир Путин обратил внимание главы «Аэрофлота» Виталия Савельева на то, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию. Ремарку на эту тему глава государства сделал перед началом своего выступления на заседании президиума Госсовета в среду, 4 сентября.

Путин указал главе «Аэрофлота» на рост цен на авиабилеты выше инфляции

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