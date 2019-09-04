Политика
Российская газетаПутин указал главе «Аэрофлота» на рост цен на авиабилеты
"Виталий, больше инфляции, 7 процентов рост!" - заметил глава государства. По данным Росстата, годовая инфляция по итогам июля - 4,6 процента.
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Политика
Суд Бишкека признал законным арест экс-президента Киргизии Атамбаева
4 сентября Бишкекский городской суд признал законным решение об аресте бывшего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева, отклонив жалобу о возможных нарушениях при его задержании, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-президента Сергея Слесарева.
Аргументы и Факты 05:33
Политика
Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Общество
Омская область закупит новые автомобили «скорой» и школьные автобусы
В Омскую область до конца года поступят 16 автомобилей скорой помощи и 20 школьных автобусов.
Известия 05:21
Технологии
Смартфоны избавят от лишнего. В России появятся виртуальные сим-карты
В 2020 году в России легализуют виртуальные сим-карты — eSIM.
Секрет фирмы 07:10
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции
RT на русском 06:51
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Политика
Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко и Супрун
Кабинет министров Украины одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.
RT на русском 08:15
Происшествия
Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за картинок в Telegram-канале
Известно лишь, что по заявлению Кравчука полиция пришла к координатору штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексею Ворсину.
РБК 06:21
Происшествия
Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков
Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».
Медиазона вчера в 03:43
Автоспорт
На болидах «Формулы-1» появятся световые панели
14-й этап «Формулы-1» пройдет в Италии. Гоночный уик-энд в Монце состоится 6–8 сентября.
Матч ТВ 08:17
Политика
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 08:21
Происшествия
В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском 06:06
Политика
В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Космос
Система «Сфера» получит лазерную связь
Системообразующими проектами «Сферы» станут глобальная навигационная система ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, системы связи «Экспресс-РВ» и «Гонец», система ретрансляции «Луч», глобальная система Интернета вещей «Марафон» и система широкополосного доступа в интернет «Скиф», РИА Новости.
Telesputnik.ru 05:35
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM вчера в 11:30
Гаджеты
СМИ: Apple собирается выпустить новую модель iPhone с более низкой стоимостью
Американская компания Apple к весне будущего года намеревается выпустить новую версию смартфона iPhone, цена которого будет ниже, чем у текущей линейки.
ТАСС 08:04
Политика
Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября
Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.
Газета.Ru 07:26
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске
В городе Анграск (Иркутская область) в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок газа, есть пострадавшие.
Российская газета 06:33
Происшествия
Майнера из Ингушетии уличили в краже электроэнергии на 130 млн рублей
Специалисты ПАО "МРСК Северного Кавказа" (бренд "Россети Северный Кавказ") выявили факт хищения электроэнергии в Ингушетии на сумму свыше 130 млн рублей.
Интерфакс 07:53
Политика
Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск Кочаряна
Конституционный суд Армении частично удовлетворил в среду иск бывшего президента страны Роберта Кочаряна, оспаривавшего конституционность положений, на основании которых он был арестован, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:43
Происшествия
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
РИА Новости вчера в 20:40
Теннис
Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, обыграв Вавринку
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, обыграв швейцарца Стэна Вавринку.
Нева Спорт вчера в 17:13
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес две операции
Известия 00:37
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Общество
Гендиректором Водоканала Петербурга назначен Александр Данилов
В среду генеральным директором ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» назначили Александра Данилова, находившегося до этого в статусе исполняющего обязанности, сообщили 78.ru в пресс-службе предприятия.
78.ru 05:38
Армия и оружие
В Донбассе «Урал» с боевиками ВСУ подорвался на украинских минах
Два военнослужащих ВСУ получили ранения при подрыве грузовика "Урал" на украинской мине, установленной в районе Троицкого.
ИА Новороссия 07:24
Футбол
Жена Рамоса установила рекорд, находясь под водой без дыхания
Защитник «Реала» Серхио Рамос поздравил свою супругу Пилар Рубио, которая в рамках телевизионного шоу побила рекорд по задерживанию дыхания под водой.
Спорт-Экспресс 08:00