Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин указал главе «Аэрофлота» на рост цен на авиабилеты

"Виталий, больше инфляции, 7 процентов рост!" - заметил глава государства. По данным Росстата, годовая инфляция по итогам июля - 4,6 процента.
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Российский бизнесмен
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» с апреля 2009 года, кандидат экономических наук. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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