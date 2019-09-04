Экономика
URA.RuПутин упрекнул главу «Аэрофлота» за резкий рост цен на авиабилеты
Президент России Владимир Путин считает, что цены на авиабилеты в стране слишком сильно выросли. Об этом глава государства сказал главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву на заседании президиума Госсовета во Владивостоке.
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Путин указал главе «Аэрофлота» на рост цен на авиабилеты российских авиакомпаний
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