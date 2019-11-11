Политика
РИА НовостиПутин указал на кражи при строительстве космодрома «Восточный»
В 2019 году было объявлено о завершении возведения первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов.
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Происшествия
Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки
Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после попытки побега экс-главы ЦСКА
После попытки побега бывшего начальника управления Министерства обороны по работе с личным составом, экс-главы ЦСКА Михаила Барышева, арестованного в рамках уголовного дела о получении взяток на 23,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил следователь во втором Западном военном суде.
Здоровье
В Британии выходили самых маленьких мальчиков-близнецов в мире
Братья Китс признаны самыми маленькими мальчиками-близнецами в мире, которым удалось выжить после преждевременных родов.
Политика
Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру
Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру.
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Транспорт
Более 12 тысяч билетов куплено на первые поезда в Крым и обратно
Общество
В России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых
Более 260 тыс. предпринимателей зарегистрировались в России как самозанятые с начала эксперимента.
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Политика
В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине
24 сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн.
Общество
Владимир Путин наградил Александру Пахмутову орденом
Президент России Владимир Путин посетил концерт композитора Александры Пахмутовой в Большом Театре и сообщил о награждении ее орденом Андрея Первозванного.
Происшествия
В Курской области завели дело после гибели троих детей при пожаре
Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели троих детей при пожаре в жилом доме в Курской области, сообщается на сайте СК РФ.
Общество
Глушаков потребовал от бывшей жены 204 млн рублей
Футболист грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 млн рублей.
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Политика
Базу ВМФ на Камчатке превратят в подводную крепость
Важным преимуществом базы на Камчатке является то, что она дает прямой доступ к глубоким океанским водам.
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака»
Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Футбол
Егоров поддержал решения судей в матче «Сочи» — ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 16-го тура чемпионата России между "Сочи" и ЦСКА (2:3).
Общество
Сибирь накроют аномальные морозы
По словам Вильфанда, в связи со сложившимися погодными условиями будет выпущено штормовое предупреждение об аномально низкой температуре.
Космос
Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Происшествия
Под Тулой стажера полиции заподозрили в убийстве человека
В Тульской области произошел вооруженный конфликт с участием стажера полиции В УМВД по Тульской области сообщили, что инцидент произошел 10 ноября в Алексинском районе: стажер полиции и его брат вступили в конфликт с полутора десятками человек.
Политика
На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса
Упрощение пересечения линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.
Гаджеты
Sony прекращает выпуск смартфонов
Компания Sony, видимо, решила сократить свои расходы и прикрыть невыгодные проекты. Из-за неприбыльности бренд прекращает выпуск смартфонов.
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Футбол
Головин включен в сборную тура чемпионата Франции
Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную лучших игроков 12-го тура Лиги 1. Команда была составлена ведущим французским спортивным изданием L’Equipe.
Технологии
WhatsApp начал массово блокировать пользователей
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.