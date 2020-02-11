Экономика

ИзвестияИзвестияПутин указал на необходимость обеспечения финансирования инвестпланов

Все заявленные социальные и инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием. Об этом в среду, 12 февраля, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в Кремле.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» — сказал
 президент.
RT на русском07:16

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Путин поручил запустить новый инвестиционный цикл для ускорения роста экономики

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Путин назвал основную задачу в экономике

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Газета.Ru06:42

Путин: заявленные социальные планы надо обеспечить финансированием

РИА Новости06:02

Креативный капитал

Российская газетавчера в 10:52
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Армия и оружие

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США. Соответствующую запись разместило Посольство России в Анкаре в Twitter.
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

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Трансфер Александра Головина из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года обошёлся «монегаскам» в 30 миллионов евро.
Metaratings вчера в 04:22
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В Минздраве сообщили о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

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Страна Советов on-line вчера в 12:43
Общество

Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала

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ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК загляделись на Сахалин

ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК рассматривают партнерство с "Газпром нефтью" на шельфе Сахалина, рассказали три источника "Ъ".
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Благодаря достигнутым договорённостям, клуб пополнит свою казну на 103,1 млн евро.
Metaratings 13:59
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Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

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Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
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Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов

В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
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Капитанам столкнувшихся на Пхукете катеров предъявили обвинения

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Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта

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