Экономика
ИзвестияПутин указал на необходимость обеспечения финансирования инвестпланов
Все заявленные социальные и инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием. Об этом в среду, 12 февраля, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в Кремле.
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» — сказал президент.RT на русском07:16
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Армия и оружие
В Минобороны РФ ответили на заявление Эрдогана о нападениях в Идлибе
В Минобороны РФ прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что российские и сирийские войска нападают на мирных жителей в Идлибе.
Общество
Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса
Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса.
Авто
Электропикап Badger с запасом хода в 960 км представила «Nikola»
Тяговые показатели впечатляют: Badger сможет тянуть прицеп массой до 3,9 тонны. Розетка на внешней стороне поддерживает мощность 15 кВт.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Гаджеты
Samsung представил складной смартфон Galaxy Z Flip
Южнокорейская корпорация Samsung представила на презентации в Сан-Франциско новый смартфон со складывающимся экраном.
Общество
Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах
Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.
Общество
Фигуранты дела «Сети» приговорены к тюремным срокам от 6 до 18 лет
Семь фигурантов дела террористического сообщества «Сеть» (запрещено в России) получили тюремные сроки от 6 до 18 лет.
Политика
Порошенко назвал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью в жизни»
Армия и оружие
Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США
Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США. Соответствующую запись разместило Посольство России в Анкаре в Twitter.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Футбол
«Монако» выплатил компенсацию за Головина, но деньги остались в РФС
Трансфер Александра Головина из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года обошёлся «монегаскам» в 30 миллионов евро.
Здоровье
В Минздраве сообщили о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что врачебные ошибки ежегодно становятся причиной около семидесяти тысяч осложнения у пациентов.
Общество
Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала
Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.
Игры
Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
Шоу-бизнес
Маколей Калкин прокомментировал обвинения Майкла Джексона в педофилии
Маколей Калкин, прославившийся благодаря исполнению в детстве главной роли в фильме "Один дома", дал интервью изданию Esquire, в которой высказался о поп-певце Майкле Джексоне, которого обвиняют в педофилии.
Энергетика
ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК загляделись на Сахалин
ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК рассматривают партнерство с "Газпром нефтью" на шельфе Сахалина, рассказали три источника "Ъ".
Происшествия
Уголовное дело «вора в законе» Тахи направлено в суд в Чите
Прокуратура направила для рассмотрения в Забайкальский краевой суд в Чите дело «вора в законе» Георгия Углавы по прозвищу Тахи.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Наука
Китай начал доклинические испытания вакцины против коронавируса
В случае, если испытания пройдут успешно, вакцину начнут испытывать и на людях.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Футбол
«Ювентус» заключил новую сделку с компанией Allianz на 103 млн евро
Благодаря достигнутым договорённостям, клуб пополнит свою казну на 103,1 млн евро.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Интернет
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Происшествия