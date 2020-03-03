Политика
РЕН ТВПутин объяснил, почему необходимо реагировать на нарушения на митингах
Российский президент Владимир Путин заявил, что все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций. В противном случае ситуация может перерасти в уличные беспорядки.
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с чего всё началось
Все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций, в противном случае ситуация может вылиться в уличные беспорядки. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".ТАСС01:33
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Правоохранительные органы обнаружили в Казани школьника, который планировал убийство своих одноклассников и изготовил видео о якобы совершённом преступлении.
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В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, рассказал РИА Новости гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Футбол
В РФС прокомментировали возможную отмену ряда массовых мероприятий
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Общество
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Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
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Подан иск с требованием признать незаконным указ о голосовании по поправкам в Конституцию
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Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.
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В московской школе 25 детей получили ожоги глаз
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Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии
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Общество