Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин объяснил, почему необходимо реагировать на нарушения на митингах

Российский президент Владимир Путин заявил, что все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций. В противном случае ситуация может перерасти в уличные беспорядки.
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с чего всё началось

Путин: реагировать на нарушения на митингах надо, иначе дойдет до поджогов и погромов

Все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций, в противном случае ситуация может вылиться в уличные беспорядки. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
ТАСС01:33

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Путин высказался о митингах в России

Телеканал 360°02:36

Путин о несанкционированных митингах: если не реагировать - будут жечь машины

Вести.Ru01:55

Путин призвал митингующих соблюдать правила и не доводить до уличных беспорядков

Газета.Ru02:18

Путин объяснил необходимость реагирования на нарушения на митингах

Lenta.ru02:28

Путин указал на необходимость реагировать на нарушения на митингах

REGNUM01:54

Путин объяснил, почему необходимо реагировать на нарушения на митингах

РЕН ТВ01:36

Путин: реагировать на нарушения на митингах надо, иначе дойдет до поджогов и погромов

ТАСС01:33
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На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 04:23
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Яна Рудковская оценила шансы Little Big на «Евровидении»

Газета.Ru 05:34
Общество

Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом

РИА "Новости" / Виталий Белоусов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который вернулся из Италии в Россию.
РЕН ТВ 05:51
Армия и оружие

Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет

По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе.
Lenta.ru 04:26
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В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
RT на русском 05:42
Наука

Ученые назвали возраст найденной у Крымского моста терракотовой головы

Найденная археологами перед строительством Крымского моста в 2017 году античная терракотовая голова была создана в V веке до нашей эры и скорее всего крепилась на корабле.
Российская газета 05:13
Спорт

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

REGNUM 02:40
Биатлон

Пихлер считает, что Логинову нужно рассказать правду о допинге

Бывший тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер считает, что россиянину Александру Логинову необходимо объяснить, как в его организм попал эритропоэтин (ЭПО).
News.ru 05:52
Общество

Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы

Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
REGNUM 04:42
Политика

В Госдуму внесена поправка в Конституцию о федеральных территориях

Поправкой устанавливается возможность создания не входящих в состав субъектов РФ федеральных территорий в соответствии с федеральным законом, которым будет определяться организация публичной власти на таких территориях.
KM.ru 06:43
Общество

В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев

Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".
РИА Новости вчера в 05:10
Армия и оружие

Шойгу рассказал, сколько женщин служит в российской армии

Городовой 05:55
Армия и оружие

Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе

Москва решительно отвергает обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе: она не может знать, что происходит "на земле", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:22
Наука

В останках утконосого динозавра нашли сохранившиеся следы ДНК

Как сообщает сетевой источник National Science Review, ДНК сохраняются довольно продолжительное время.
Замана 01:19
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

РБК 06:34
Спорт

Олимпиаду в Токио могут перенести на конец года из-за коронавируса

Летние Олимпийские игры в Токио могут отложитьна конец 2020 года из-за угрозы эпидемии коронавируса.
Новый Век 05:59
Политика

Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Известия вчера в 21:33
Происшествия

В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

Правоохранительные органы обнаружили в Казани школьника, который планировал убийство своих одноклассников и изготовил видео о якобы совершённом преступлении.
RT на русском 06:38
Армия и оружие

В России создают новый полицейский бронеавтомобиль

В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, рассказал РИА Новости гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
РИА Новости вчера в 21:50
Футбол

В РФС прокомментировали возможную отмену ряда массовых мероприятий

Российский футбольный союз (РФС) будет действовать в соответствии с решениями властей в вопросе отмены массовых мероприятий, сообщили в службе коммуникаций РФС.
РИА Новости 06:23
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
Общество

Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Ведомости 05:14
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Единоборства

Александр Емельяненко отреагировал на выпад Сергея Харитонова

Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил Сергею Харитонову, который в недавнем интервью назвал его предателем из-за перехода в клуб «Ахмат».
FightTime.ru 06:24
Политика

Подан иск с требованием признать незаконным указ о голосовании по поправкам в Конституцию

В Москве член участковой избирательной комиссии подал в Верховный суд иск с требованием признать незаконным указ Владимира Путина о голосовании по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 15:00
Армия и оружие

Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Российская газета 04:33
Общество

Три московских прокурора написали рапорты об отставке

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.
РБК 06:13
Происшествия

В московской школе 25 детей получили ожоги глаз

В одной из школ Москвы 25 первоклассников получили ожоги глаз из-за применения кварцевых ламп в учебном заведении.
Известия 02:36
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Иран не являются целями для армии его страны в Сирии.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество

Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов

РИА Новости 02:57
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