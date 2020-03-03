Все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций, в противном случае ситуация может вылиться в уличные беспорядки. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин заявил, что все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций. В противном случае ситуация может перерасти в уличные беспорядки.

Путин объяснил, почему необходимо реагировать на нарушения на митингах

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