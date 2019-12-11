Политика
RT на русскомПутин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе. По его словам, в этой деятельности к наследникам пособников нацистов присоединились «некоторые вполне респектабельные международные институты и европейские структуры».
Читать в источнике
Оценить451
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 20:47, Ашберн
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Транспорт
В столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал, почему не разговаривает с Андреем Малаховым
На самом деле, говорят (пусть говорят!), Шепелев и Малахов не общаются уже несколько лет из-за того, что во все еще продолжающемся конфликте Дмитрия и семьи Жанны Фриске Андрей выбрал сторону родных певицы.
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Происшествия
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
ФСБ задержала в Магнитогорске бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева.
Наука
Физики экспериментально подтвердили вязкое течение электронов в графене
Ученые экспериментально подтвердили теорию жидкоподобного характера движения электронов в графене.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита»
На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
Политика
АдГ обвинила Меркель в «капитуляции» перед США по газовому вопросу
По словам Котре, правительство Ангелы Меркель должно было изо всех сил защищать «Северный поток-2», но вместо этого «Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», заявляет депутат.
Космос
Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
Защита Соколова заявила об отказе семьи убитой от материальной помощи
Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, предлагал семье погибшей девушки материальную помощь.
Авто
Mercedes-Benz представил новый GLA
Немецкий автопроизводитель после серии предрелизных тизеров наконец представил новое поколение компактного кроссовера GLA.
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани
Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Армия и оружие
ОСК рассчитывает построить большую серию атомных эсминцев «Лидер»
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает на заказ большой серии атомных ракетных эсминцев "Лидер".
Политика
Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Космос
Ученый рассказал об астероидах, способных уничтожить человечество
Астероиды, способные уничтожить человеческую цивилизацию, падают на Землю раз в 100 миллионов лет, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.
Кино
«Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года
Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года.
Авто
«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva
Как рассказали в пресс-службе компании, АВТОВАЗ и General Motors уже подписали соответствующее соглашение.
Авто
Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку
Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Спорт
Комиссия спортсменов WADA не станет просить CAS ужесточить санкции
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не станет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для ужесточения санкций в отношении российского спорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе WADA.
Происшествия
В зоне поиска пропавшего военного самолета Чили нашли обломки
В зоне поиска пропавшего самолета чилийской авиации Lockheed C-130 Hercules C-130, следовавшего на базу в Антарктиде, обнаружены обломки, говорится в сообщении ВВС Чили.
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Футбол
Анчелотти прокомментировал увольнение из «Наполи»
Итальянский специалист Карло Анчелотти покинул должность главного тренера «Наполи».
Шоу-бизнес
Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ
Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.