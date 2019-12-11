Политика

RT на русскомRT на русскомПутин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой

Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе. По его словам, в этой деятельности к наследникам пособников нацистов присоединились «некоторые вполне респектабельные международные институты и европейские структуры».
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«Наш ответ на ложь — это правда»

Известия16:01

Путин назвал беспардонной ложью «антисоветскую» резолюцию Европарламента

Интерфакс09:23

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Газета.Ru11:17

Путин счел беспардонной ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой

РБК09:40

Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой

RT на русском15:41

Путин: Россия правдой ответит на искажение фактов Второй мировой

РИА Новости09:10

Путин предположил, что пытающиеся исказить правду о войне не умеют читать

ТАСС09:06
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Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета 15:10
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В столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов

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Наука

Физики экспериментально подтвердили вязкое течение электронов в графене

Ученые экспериментально подтвердили теорию жидкоподобного характера движения электронов в графене.
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Политика

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РИА Новости 11:21
Политика

АдГ обвинила Меркель в «капитуляции» перед США по газовому вопросу

По словам Котре, правительство Ангелы Меркель должно было изо всех сил защищать «Северный поток-2», но вместо этого «Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», заявляет депутат.
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Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
РИА Новости 11:41
Политика

Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
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Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.
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Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
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ОСК рассчитывает построить большую серию атомных эсминцев «Лидер»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает на заказ большой серии атомных ракетных эсминцев "Лидер".
ТАСС 09 декабря в 08:10
Политика

Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
РИА Новости 20:19
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года.
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Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

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Комиссия спортсменов WADA не станет просить CAS ужесточить санкции

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не станет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для ужесточения санкций в отношении российского спорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе WADA.
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Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
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