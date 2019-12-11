Политика
RT на русскомПутин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе. По его словам, в этой деятельности к наследникам пособников нацистов присоединились «некоторые вполне респектабельные международные институты и европейские структуры».
Читать в источнике
Оценить435
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
Происшествия
Кабмин Украины выделил $168 тысяч семьям жертв пожара в Одессе
Правительство Украины выделило $168 тыс. на выплату компенсаций семьям жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и ликвидацию его последствий.
Общество
Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар
Самым доступным и комфортным для жизни городом России признали Краснодар.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Футбол
Юрий Семин: «„Локомотив“ находится объективно на своем месте в ЛЧ»
Что касается нас, отвечу более конкретно: «Локомотив» — объективно на своем месте.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение Ми-28 на Кубани
Минобороны России подтвердило крушение вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, оба летчика погибли.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Транспорт
Движение на Крымском мосту могут временно ограничить
Возможные ограничения движения по Крымскому мосту связаны с проведением технологических работ, сообщили в Министерстве транспорта России.
Экономика
Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году
Реальная зарплата россиян в 2020 году может вырасти на 2,5 %. Больше всего рост произойдет в таких городах, как Чита, Тольятти, Ярославль, Казань, Химки, Брянск, Уфа, Набережные Челны, Воронеж и Кострома, сообщает Российская газета.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Политика
Зеленский призвал Евросоюз продлить санкции против России
Комитет сената США одобрил санкции против России за помощь Сирии На этой неделе министры иностранных дел стран Евросоюза также договорились о начале работы над санкционным механизмом, аналогичным американскому "акту Магнитского".
Политика
Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Финансы
Украинская гривна продолжила бить рекорды
Курс национальной валюты Украины продолжает бить рекорды, сообщается на официальном сайте регулятора.
Авто
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Здоровье
Собянин рассказал, каким будет новый стандарт онкопомощи в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о внедрении в столице нового стандарта онкологической помощи.
Политика
Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Здоровье
В Россию срочно поставят лекарство от муковисцидоза
Антибиотик поставят безвозмездно через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом для максимально быстрого решения вопроса, рассказал Сайткулов на круглом столе в Общественной палате.
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Кино
«Матрица 4» выйдет одновременном с «Джоном Уиком 4» в мае 2021 года
Warner Bros. объявила дату премьеры четвёртой «Матрицы» — она выйдет 21 мая 2021 года, одновременно с четвёртым «Джоном Уиком».
Здоровье
Тест со стулом позволит выявить рак легких
Ученые назвали простой способ, который позволит выявить заболевание на ранней стадии. Для этого теста понадобится обычный стул.