Политика

RT на русскомRT на русскомПутин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой

Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе. По его словам, в этой деятельности к наследникам пособников нацистов присоединились «некоторые вполне респектабельные международные институты и европейские структуры».
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Путин счел беспардонной ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой

РБК09:40

Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой

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Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

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«Наш ответ на ложь — это правда»

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Путин назвал беспардонной ложью «антисоветскую» резолюцию Европарламента

Интерфакс09:23

Путин: Россия правдой ответит на искажение фактов Второй мировой

РИА Новости09:10

Путин назвал беспардонной ложью положения резолюции Европарламента о мировой войне

ТАСС09:03
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Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 11:46
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ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

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Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 вчера в 20:35
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Анастасии Волочковой грозит облысение

OAnews 12:47
Культура

На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

Piter.tv 01:32
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Кабмин Украины выделил $168 тысяч семьям жертв пожара в Одессе

Правительство Украины выделило $168 тыс. на выплату компенсаций семьям жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и ликвидацию его последствий.
RT на русском 11:31
Общество

Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар

Самым доступным и комфортным для жизни городом России признали Краснодар.
Газета.Ru 06:22
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
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Юрий Семин: «„Локомотив“ находится объективно на своем месте в ЛЧ»

Что касается нас, отвечу более конкретно: «Локомотив» — объективно на своем месте.
Sportbox.RU 17:27
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Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
Экономика

Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
РИА Новости 14:24
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Происшествия

Минобороны подтвердило крушение Ми-28 на Кубани

Минобороны России подтвердило крушение вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, оба летчика погибли.
РИА Новости 17:34
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Транспорт

Движение на Крымском мосту могут временно ограничить

Возможные ограничения движения по Крымскому мосту связаны с проведением технологических работ, сообщили в Министерстве транспорта России.
Вести.Севастополь 09:17
Экономика

Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году

Реальная зарплата россиян в 2020 году может вырасти на 2,5 %. Больше всего рост произойдет в таких городах, как Чита, Тольятти, Ярославль, Казань, Химки, Брянск, Уфа, Набережные Челны, Воронеж и Кострома, сообщает Российская газета.
Профиль 06:45
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
Metaratings 17:07
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Общество

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
ТАСС вчера в 07:40
Политика

Зеленский призвал Евросоюз продлить санкции против России

Комитет сената США одобрил санкции против России за помощь Сирии На этой неделе министры иностранных дел стран Евросоюза также договорились о начале работы над санкционным механизмом, аналогичным американскому "акту Магнитского".
Forbes 14:21
Политика

Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
RT на русском 15:03
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова вчера в 01:53
Финансы

Украинская гривна продолжила бить рекорды

Курс национальной валюты Украины продолжает бить рекорды, сообщается на официальном сайте регулятора.
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Авто

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
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Здоровье

Собянин рассказал, каким будет новый стандарт онкопомощи в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о внедрении в столице нового стандарта онкологической помощи.
ТВ Центр 13:11
Политика

Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Известия 06:50
Здоровье

В Россию срочно поставят лекарство от муковисцидоза

Антибиотик поставят безвозмездно через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом для максимально быстрого решения вопроса, рассказал Сайткулов на круглом столе в Общественной палате.
BFM.ru 10:59
Общество

Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе

Взгляд.ру вчера в 04:28
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«Матрица 4» выйдет одновременном с «Джоном Уиком 4» в мае 2021 года

Warner Bros. объявила дату премьеры четвёртой «Матрицы» — она выйдет 21 мая 2021 года, одновременно с четвёртым «Джоном Уиком».
Игромания.ру 16:01
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Тест со стулом позволит выявить рак легких

Ученые назвали простой способ, который позволит выявить заболевание на ранней стадии. Для этого теста понадобится обычный стул.
iReactor вчера в 19:37
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