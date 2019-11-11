Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома Восточный. Как отметил глава государства в ходе совещания с правительством 11 ноября, избежать хищений не удалось, несмотря на возбужденные уголовные дела.

Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный

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