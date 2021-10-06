РБКПутин указал на ошибку Еврокомиссии после резкого роста цен на газ в ЕСЗамгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил РБК, что принятые Еврокомиссией нормативные акты направлены против заключения долгосрочных контрактов.РБКПрезидент России назвал ошибкой принятое Еврокомиссией решение о сворачивании долгосрочных контрактов на поставки газа и переориентацию на биржевую торговлю топливом.РБКРоссия была и остается надежным поставщиком газа в Азию и Европу, в полном объеме выполняет все обязательства, заявил глава государства.Smotrim.ruЦены на газ в Европе в среду в очередной раз достигали рекордных значений и превышали 1900 долларов за тысячу кубов.ПРАЙМЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruМоя Москва.онлайнКомсомольская правдаПервый каналРБКЦентральная Служба НовостейPiter.tvМой БрянскАК&МПрофильOilCapital.ruГазета.RuREGNUMФАНПолитика СегодняОбщественная служба новостейВечерняя МоскваРоссийская газетаRT на русскомiReactorНародные новостиРамблерРосбалтЦарьградПятый каналПодробнее о событииПутин: Глобальный энергетический рынок не терпит суетыOilCapital.ru11:24Путин указал на ошибку Еврокомиссии после резкого роста цен на газ в ЕСРБК08:49Путин: глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханьяТАСС08:36Путин указал на ошибки европейских стран на рынке энергоресурсовВедомости08:20Путин объяснил необдуманными действиями ситуацию на энергорынке ЕвропыИнтерфакс07:58Президент России Путин заявил о дисбалансе на энергорынке из-за необдуманных действийLenta.ru07:54Путин: глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханийРИА Новости07:49Показать ещёОценить176Поделиться