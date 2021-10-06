Президент Польши Дуда призвал НАТО отреагировать на ситуацию с «Северным потоком — 2»

НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии "вызовам", которые "может принести" российский газопровод "Северный поток — 2". Об этом, как передает Polskie Radio 24, в ходе Варшавского форума по безопасности заявил президент Польши Анджей Дуда.