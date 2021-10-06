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Путин указал на ошибку Еврокомиссии после резкого роста цен на газ в ЕС

Замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил РБК, что принятые Еврокомиссией нормативные акты направлены против заключения долгосрочных контрактов.
РБК
Президент России назвал ошибкой принятое Еврокомиссией решение о сворачивании долгосрочных контрактов на поставки газа и переориентацию на биржевую торговлю топливом.
РБК
Россия была и остается надежным поставщиком газа в Азию и Европу, в полном объеме выполняет все обязательства, заявил глава государства.
Smotrim.ru
Цены на газ в Европе в среду в очередной раз достигали рекордных значений и превышали 1900 долларов за тысячу кубов.
ПРАЙМ

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Путин: Глобальный энергетический рынок не терпит суеты
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