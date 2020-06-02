Экономика
РБКПутин указал срок начала восстановления экономики России
Президент Владимир Путин поручил приступить к реализации плана восстановления экономики в начале июля. В ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным он сообщил, что накануне получил проект плана от правительства и предварительно ознакомился с ним.
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Здоровье
Швеция снимет ограничения на поездки внутри страны
Агентство здравоохранения Швеции с 13 июня отзывает рекомендации избегать поездок внутри страны, заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен в ходе пресс-конференции в четверг.
РИА Новости 10:03
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Шоу-бизнес
38-летняя Анастасия Макеева показала фигуру в бикини
38-летняя Анастасия Макеева показала фигуру в бикини Анастасия Макеева похвасталась стройной фигурой.
Экспресс газета 07:41
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Газета.Ru 15:04
Авто
Объявлена дата продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks
Компания Nissan определилась с датой старта продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks.
Новые автомобили вчера в 00:27
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Политика
Захарова объяснила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты
Попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами назвала заявления американского генерального прокурора Уильяма Барра о многостороннем иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами.
Российская газета 17:08
Общество
Многодетной семье из Домбаровского района вернут детей
Напомним, 25 мая по постановлению главы Домбаровского района у многодетной матери Алены Лихтенвальд из поселка Тюльпанного изъяли четверых из пяти детей.
Orenonline.ru 07:05
Общество
Масочный режим в Москве может сохраниться до февраля
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что массовая вакцинация может начаться осенью.
Коммерсантъ 01:37
Политика
В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы
Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил.
Lenta.ru 12:18
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
В мае 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 6 427 смертей, годом ранее - 4 875.
Интерфакс вчера в 17:04
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Общество
Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса
Россияне в ближайшие полгода приготовились сократить расходы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 17:04
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Кино
Фильм «Годзилла против Конга» получил возрастной рейтинг
Лос-Анджелес, США, 4 июня 2020, 19:34 — REGNUM Будущий фильм «Годзилла против Конга» режиссёра Адама Вингарда получил возрастной рейтинг.
REGNUM 12:34
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия 14:46
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru вчера в 19:49
Общество
Путин объявил чрезвычайную ситуацию в Норильске
Владимир Путин объявил сегодня разлив нефтяного топлива, произошедший под Норильском, ЧС (чрезвычайной ситуацией) федерального характера.
DixiNews вчера в 11:13
Политика
В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов
МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:24
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Армия и оружие
Для украинских военных ввели два новых звания
В четверг, 4 июня украинские парламентарии во втором чтении приняли новый законопроект, согласно которому в армии подвергнутся изменениям воинские звания.
ГЛАС.RU 11:02
Хоккей
НХЛ рассказала о новом формате плей-офф Кубка Стэнли
Турнир стартует с квалификационного раунда, где примут участие 16 команд, которые сыграют серии до трёх побед, а также начнётся групповой этап для определения посева клубов в плей-офф для каждой конференции.
Metaratings 16:24
Культура
Образ Волка из новых серий «Ну, погоди!» опубликовали в сети
Говорит Москва 07:46
Экономика
Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам
Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
Футбол
Форвард «Бетиса» покрасил ногти в черный цвет в знак против расизма
Спорт-Экспресс 15:19
Общество
«Роскосмос» опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске
«Роскосмос» опубликовал в своем Twitter три спутниковых снимка разлива нефтепродуктов в Норильске. Фото сделаны спутником «Ресурс-П» 4 июня.
РБК 16:06
Шоу-бизнес
Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа
Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота.
News.ru вчера в 10:18
Космос
В России изготовят 20 «Царь-двигателей» до 2027 года
Газета.Ru вчера в 04:30