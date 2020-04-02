Коронавирус

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Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца. В обращении к россиянам глава государства напомнил, что такой режим предусматривает сохранение заработной платы.
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Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты

РИА Новости15:53

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

Известия10:37

Путин подписал указ о мерах борьбы с коронавирусом. Вот его краткая версия

Телеканал 360°11:03

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

REGNUM11:01

Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом

Российская газета10:41

Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты

Вести.Ru11:05

Путин подписал указ по итогам своего обращения к нации

Фонтанка.Ру10:15
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM 10:01
Общество

Лукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru 13:22
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Политика

В России нерабочие дни продлятся до мая

Фото Виктора Бобыря Президент России выступил с новым обращением к жителям страны.
ИА БНК 09:59
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Общество

Врачи обнаружили «странные» случаи смерти от коронавируса в Италии

Новые особенности коронавируса выявили медики, работающие в охваченной эпидемией Италии.
Блокнот.ру 09:04
Общество

Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Политика Сегодня вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Известия 16:36
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 12:27
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Известия 13:41
Шоу-бизнес

«Эталон»: самая красивая женщина в мире частично обнажила грудь

Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, порадовала подписчиков в Instagram своими фото.
Пятый канал вчера в 23:31
Здоровье

В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус

У одной из женщин, находившихся в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
Российская газета 14:01
Наука

Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей

Напомним, раньше предполагалось, что причиной вымирания пещерных медведей около 24 тыс. лет назад послужили слишком длительные периоды зимней спячки для преодоления суровых и продолжительных зим последнего ледникового периода.
ИА Красная Весна вчера в 14:44
Здоровье

На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru вчера в 10:33
Энергетика

Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной

Из-за резкого снижения мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости черного золота на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
РИА Новости вчера в 14:48
Здоровье

Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей

Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Известия 07:39
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Общество

Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
ToDay News Ufa 10:50
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
Общество

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве

Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
ТВ Центр 15:12
Экономика

Белгородские власти создали список системообразующих предприятий

Согласно постановлению, указанные в перечне предприятия являются «системообразующими» для разных сфер жизни области, а также «имеют региональное значение и оказывают существенное влияние на жизнеобеспечение социально-экономической системы» Белгородской области.
Обозреватель Врн 14:24
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала более чем на 10%

Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов.
Ведомости 02:30
Общество

Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции

Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе.
Эхо Москвы вчера в 16:02
Политика

Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Взгляд.ру 13:33
Армия и оружие

Сделка США с талибами не остановила кровопролитие в Афганистане

NewInform 16:37
Шоу-бизнес

Дана Борисова публично призналась, что работала эскортницей

Борисова призналась, что промышляя эскортом, она регулярно приезжала на встречи к клиентам пьяная. Мужчины часто жаловались на нее.
Слово и Дело 09:38
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