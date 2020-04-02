Коронавирус
РИА НовостиПутин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты
Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца. В обращении к россиянам глава государства напомнил, что такой режим предусматривает сохранение заработной платы.
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Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
Происшествия
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Политика
В России нерабочие дни продлятся до мая
Фото Виктора Бобыря Президент России выступил с новым обращением к жителям страны.
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Общество
Врачи обнаружили «странные» случаи смерти от коронавируса в Италии
Новые особенности коронавируса выявили медики, работающие в охваченной эпидемией Италии.
Общество
Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся
Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Финансы
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Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Общество
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Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
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«Эталон»: самая красивая женщина в мире частично обнажила грудь
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Здоровье
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Наука
Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей
Напомним, раньше предполагалось, что причиной вымирания пещерных медведей около 24 тыс. лет назад послужили слишком длительные периоды зимней спячки для преодоления суровых и продолжительных зим последнего ледникового периода.
Здоровье
На Украине решили ужесточить карантинные меры
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Энергетика
Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной
Из-за резкого снижения мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости черного золота на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Здоровье
Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей
Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Общество
Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Общество
Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве
Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
Экономика
Белгородские власти создали список системообразующих предприятий
Согласно постановлению, указанные в перечне предприятия являются «системообразующими» для разных сфер жизни области, а также «имеют региональное значение и оказывают существенное влияние на жизнеобеспечение социально-экономической системы» Белгородской области.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 10%
Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции
Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе.
Политика
Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах
«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Шоу-бизнес
Дана Борисова публично призналась, что работала эскортницей
Борисова призналась, что промышляя эскортом, она регулярно приезжала на встречи к клиентам пьяная. Мужчины часто жаловались на нее.