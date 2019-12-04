Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
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Путин допустил участие Сербии в транзите газа по «Турецкому потоку»

РБК09:59

Трубный вопрос

Российская газета14:39

В Болгарии заявили, что надеются построить «Балканский поток» до конца 2020 года

ТАСС11:06

Путин впервые открыто обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»

Интерфакс09:20

Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Lenta.ru15:55

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства продолжения «Турецкого потока»

Rambler News Service09:11

Путин не исключил участия Сербии в транзите газа по «Турецкому потоку»

РИА Новости09:48
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Футбол

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Pravda.Ru 10:16
Происшествия

В Одессе объявлен траур из-за пожара в колледже

В Одессе объявили траур 5-6 декабря из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
РЕН ТВ 15:10
Единоборства

Емельяненко согласился подраться с Чахкиевым по правилам ММА

Боец ММА Александр Емельяненко принял вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, но согласен на бой только по правилам смешанных единоборств.
Российская газета 02 декабря в 06:24
Общество

Россиян предупредили о перепадах температур в 25 градусов

Россиян предупредили о перепадах температур в 25 градусов в декабре, пишет «Российская газета».
Рифей-Пермь 05:03
Технологии

Microsoft намерена выпустить более доступную версию Xbox

Стоит отметить, что в Росси сейчас продается Xbox One S All-Digital Edition, а это самая доступная консоль от Microsoft и в ней от Xbox One S нет привода для дисков.
Astera 15:01
Общество

Егор Жуков выступил с последним словом в суде

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».
РБК 16:34
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
REGNUM 13:58
Шоу-бизнес

Джоли встречается с бывшей девушкой Мэрилина Мэнсона

Актриса давно испытывает симпатию к коллеге На днях источник из окружения 44-летней Анджелины Джоли сообщил журналистам, что кинодива закрутила новый роман.
WomanHit.ru 03:48
Общество

Как звучат знаки Зодиака на языке нот

Живая Кубань вчера в 00:46
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Футбол

«Тоттенхэм» потерпел первое поражение при Моуринью, уступив «МЮ»

"Тоттенхэм" потерпел первое поражение под руководством португальского тренера Жозе Моуринью, который возглавил лондонскую команду 20 ноября.
РИА Новости 16:55
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Политика

В Сенате США заявили о неспособности остановить «Северный поток – 2»

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи выразил сомнения в том, что США способны остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».
Взгляд.ру 15:42
Футбол

Президент УЕФА предложил разрешить офсайды

Глава Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин выразил недовольство системой видеопомощи рефери и предлагает разрешить офсайды в пределах 10-20 см. Об этом сообщает британское издание Mirror.
Российская газета 07:44
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
RT на русском 00:17
Космос

Китай построит космическую солнечную электростанцию

Свободная Пресса 14:20
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости 07:35
Политика

В палате представителей США поддержали доклад по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости вчера в 19:17
Футбол

«Буду пугать бизнесменов»: звезда «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв дал откровенное интервью Е1.RU

Максим Поташёв прибыл в Екатеринбург, чтобы выступить с лекцией о бизнесе.
Екатеринбург Онлайн 00:08
Политика

МИД КНДР назвал диалог по денуклеаризации «уловкой» США

Диалог по денуклеаризации, о котором говорят США, является не более чем "уловкой", призванной "выиграть им время", заявил МИД КНДР.
РИА Новости вчера в 00:56
Политика

Убитый в Берлине гражданин Грузии был террористом

Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.
Красная весна 15:33
Политика

Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.
РИА Новости 12:09
Авто

Названы самые угоняемые машины в Москве и Подмосковье

Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года.
Известия 05:21
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова

Поклонники «Мисс России-2003» были уверены, что блондинка и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Булатов, еще не расписаны.
Lisa.ru 08:01
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02 декабря в 11:06
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Комсомольская правда 04:41
Авто

На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Wroom.ru 00:00
Общество

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай

RT на русском 02 декабря в 08:15
Экономика

Путин утвердил бюджет ПФР на 2020-2022 годы

Бюджет Пенсионного фонда сформирован с дефицитом на 2020-й и 2021 год, в 2022-м ожидается профицит в размере 18,5 млрд рублей.
Экономика сегодня 02 декабря в 13:17
Здоровье

Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Ugpressa.ru вчера в 14:15
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