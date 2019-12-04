Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
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В Болгарии заявили, что надеются построить «Балканский поток» до конца 2020 года

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Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»

Lenta.ru09:25

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства продолжения «Турецкого потока»

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Путин рассказал о сроках завершения строительства «Турецкого потока» в Сербии

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Путин допустил участие Сербии в транзите газа по «Турецкому потоку»

РБК09:59

Путин впервые открыто обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»

Интерфакс09:20

Путин не исключил участия Сербии в транзите газа по «Турецкому потоку»

РИА Новости09:48
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Экономика

Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
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Политика

В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме

«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
RT на русском 10:45
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Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 08:57
Происшествия

На территории завода в Свердловской области загорелось здание

Пожар на площади 400 квадратных метров произошел в сдающемся в аренду административном здании на территории завода "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Свердловской области.
РИА Новости 12:18
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
RT на русском 00:17
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о новой возлюбленной и о жизни с Жанной Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал Ксении Собчак о своей новой возлюбленной и о семейной жизни.
Аргументы недели 08:46
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Коммерсантъ 11:37
Происшествия

В ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП в пензенской Терновке

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону, в четверг, 4 декабря, в 10:43 на регулируемом перекрестке улиц Терновского – Петровского, водитель автомобиля «МАЗ» мужчина 1965 года рождения, допустил наезд на пешехода, женщину 1936 года рождения.
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Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
КП - Донецк 09:38
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля в Германии отстранили от работы

Бывший комиссар движения «Наши», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Роберт Шлегель, ранее обвинявший Евросоюз в склонности к русофобии, переехал жить в Мюнхен и хочет, чтобы его дети росли в Германии.
FreeNews-Volga вчера в 04:45
Авто

В России снизились цены на автомобили Ravon

С учётом предложений, минимальные цены на автомобили марки выглядят так: R2 - 586 000 рублей; R3 Nexia - 550 000 рублей; R4 - 603 000 рублей.
За рулем Кубань 06:07
Общество

ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
RT на русском 09:44
Шоу-бизнес

Муж Алсу за несколько месяцев сильно похудел

Оказалось, что за последние несколько месяцев Ян похудел практически вдвое. Изменилось не только тело, но и лицо мужчины.
Kleo.ru 08:09
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Вести.Ru 11:54
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова

Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».
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В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

Вести.Ru 07:09
Футбол

УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022

УЕФА утвердил формат проведения отборочного турнира к ЧМ-2022 среди команд европейской зоны, сообщила пресс-служба организации.
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Кино

В сети появился тизер сериала «Дракула» от создателей «Шерлока»

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Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском 10:24
Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН вчера в 09:57
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс вчера в 11:16
Политика

ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Немецкая прокуратура считает, что совершенное летом в Берлине убийство Зелимхана Хангошвили может быть связано с российскими властями.
Новое время - The New Times 08:21
Армия и оружие

Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Интерфакс 10:12
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия 06:10
Общество

Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс.
Вести.Ru вчера в 13:00
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

РБК вчера в 23:48
Общество

Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии

21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Коммерсантъ 09:00
Политика

Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ 02 декабря в 14:20
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