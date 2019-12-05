Политика
РИА НовостиПутин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
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Мой ответ Путину: российский президент может приехать и посмотреть, как мы работаем. Сейчас мы строим в среднем пять километров в день. Мы поздно начали, так как необходимо было завершить многие процедуры согласования.
— Бойко Борисов, болгарский политикМосковский Комсомолец 04 декабря в 17:11
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«Надо было быть умнее». Политолог объяснил торможение «Турецкого потока» Болгарией
Телеканал 360°вчера в 05:07
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о затягивании «Турецкого потока»
Rambler News Serviceвчера в 03:30
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ТАСС04 декабря в 11:06
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