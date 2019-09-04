Экономика
РБКПутин оценил рост цен на авиабилеты
«Виталий, больше инфляции — 7% рост!» — обратился Путин к руководителю авиакомпании перед заседанием президиума Госсовета на полях Восточного экономического форума. Как стало известно ранее, цены на авиабилеты в первом полугодии 2019 года увеличились на 7% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
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Путин указал главе «Аэрофлота» на рост цен на авиабилеты российских авиакомпаний
Российская газета07:37
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 20:41, Вашингтон
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Бывшую первую леди Гондураса осудили за мошенничество
Верховный суд Гондураса приговорил Росу Элену Бонилью де Лобо, бывшую первую леди страны, к 58 годам тюремного заключения, сообщает издание Prensa.
РИА Новости 18:57
Экономика
На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток
За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
Российская газета 08:01
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Украинку убили во время секса в Турции
Lenta.ru 12:16
Политика
Путин на ВЭФ дал старт работе рыбоперерабатывающего завода на Курилах
Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке дал символический старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, сообщила в четверг РИА Новости директор по связям с общественностью АО "Гидрострой" Людмила Шапка.
РИА Новости 20:20
Экономика
Валерий Лимаренко возглавил делегацию Сахалинской области на ВЭФ
Сегодня вечером, 4 апреля, глава региона Валерий Лимаренко выступит на заседании президиума Госсовета РФ.
АСТВ 00:52
Армия и оружие
В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет
США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.
РБК 18:56
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Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Пилота британской авиакомпании ЕаsуJет, который не вышел на рейс из Манчестера в испанский Аликанте, заменил пассажир.
Известия 17:59
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Футбол
Стало известно, зачем экс-форвард «Рубина» Жонатас прилетел в Москву
ProstoProSport 15:35
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
Гаджеты
Слит дизайн флагмана Huawei Mate 30 Pro
Перед презентацией модели нового смартфона Huawei Mate 30 Pro авторитетным порталом OnLeaks были предоставлены материалы презентации 3D-модели смартфона.
ИнфоСМИ 04:39
Авто
Euro NCAP показал краш-тесты 7 новинок на видео
Euro NCAP опубликовал видео с демонстрацией краш-тестов 7 автоновинок.
OAnews 17:00
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам Хиршер завершил карьеру
Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер завершил карьеру. Об этом 30-летний спортсмен объявил сегодня на пресс-конференции.
Sports.ru 14:47
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Трамп уверен, что ураган «Дориан» может дойти до Алабамы
Президент США Дональд Трамп продолжил в Twitter перепалку со СМИ, которые обвиняют его в подтасовке фактов относительно того, может ли ураган "Дориан" дойти до штата Алабама.
РИА Новости 19:47
Политика
Турция может закупить у России дополнительную партию С-400
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Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ 19:04
Музыка
«Хорошего Питера». Михаил Боярский представил клип на новую песню
Народный артист России Михаил Боярский представил публике новый клип, посвященный Петербургу.
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Авто
Volkswagen объявил скидки на седан Polo в желтом цвете
Компания Volkswagen объявила о специальном ограниченном предложении для своего бестселлера Polo.
CarsWeek.ru 08:51
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
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Космос
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
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Армия и оружие
Шойгу рассказал о новой стадии развития отношений между РФ и Китаем
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Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, прокомментировал заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
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Технологии
Для водителей разработали «умные» часы с ГЛОНАСС и черным ящиком
«Умное» устройство проконтролирует здоровье и моральное состояние владельца, его маршрут, а в случае потери связи часы становятся черным ящиком и записывают все данные «Умные» часы для водителей компании SpaceTeam оснащены черным ящиком и могут стать альтернативой предрейсового контроля водителя.
TechFusion 10:17
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Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Общество
Аскольда Запашного экстренно прооперировали в Германии
Общественная служба новостей 06:02
Экономика
Власти назвали Грефу условия для поддержки Антипинского НПЗ
«На совещании в Белом доме с участием главы Сбербанка Германа Грефа и владельца „Сафмара“ Михаила Гуцериева решено создать инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефть, который может принести до 100 млрд руб. среднему российскому НПЗ в течение десяти лет», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в федеральном кабмине.
URA.Ru 20:11