Экономика

URA.RuURA.RuПутин упрекнул главу «Аэрофлота» за резкий рост цен на авиабилеты

Президент России Владимир Путин считает, что цены на авиабилеты в стране слишком сильно выросли. Об этом глава государства сказал главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву на заседании президиума Госсовета во Владивостоке.
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