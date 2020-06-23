Экономика
Национальная служба новостейПутин упростил налогообложение для офшорных компаний
Президент России Владимир Путин предложил кардинально упростить схему налоговых выплат для российских налоговых резидентов, владеющих зарубежными активами.
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У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России.
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Путин предложил россиянам, контролирующих иностранные компании, платить налоги по упрощенной схеме
Московский Комсомолец10:57
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Полузащитник «Аль-Насра» Жулиану может вернуться в «Зенит», сообщает журналист Ману в Twitter.
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"Суд признал Верзилова виновным в административном правонарушении, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в суде.
Газета.Ru вчера в 12:21
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В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию
Медицинская реабилитация и плановая госпитализация, на которые ранее распространялся запрет из-за пандемии коронавируса, возобновляются в Петербурге, следует из сообщения на сайте городского управления Роспотребнадзора.
РИА Новости 14:23
Происшествия
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Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Адвокат Эльман Пашаев рассказал о шоке артиста Михаила Ефремова после ДТП с его участием. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Lenta.ru 13:25
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Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК 12:34
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Игры
В The Last of Us Part II нашли отсылку к кранчам в Naughty Dog
Журналисты портала Kotaku обнаружили в The Last of Us Part II возможную отсылку к систематическим переработкам сотрудников Naughty Dog.
CyberSport.ru 00:03
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни.
Lenta.ru вчера в 13:30
Музыка
Борис Гребенщиков выпустил новый альбом
Санкт-Петербург, 23 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новый сольный альбом «Знак огня» выложил в сеть лидер группы «Аквариум» рок-музыкант Борис Гребенщиков.
REGNUM 08:55
Экономика
Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей
Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
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После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
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Волк в новых сериях «Ну, погоди» бросит курить
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Театрального режиссера Романа Виктюка возмутили новости об обвинении в изнасиловании, которое якобы выдвинула секретарь его театра против директора Валерия Райкова.
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Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку.
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Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
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Российские регионы смогут вводить налоговый режим для самозанятых
С 1 июля регионы смогут на свое усмотрение вводить налоговый режим для этой категории граждан.
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Путин предложил с 1 января повысить НДФЛ с 13% на 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год.
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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
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В России могут увеличить пенсии по старости
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СМИ: PayPal с 325 млн пользователей добавит поддержку биткоина
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Власти Карачаево-Черкесии ослабили режим самоизоляции
Как сообщал "Кавказский узел" 15 июня власти Карачаево-Черкесии продлили до 22 июня режим самоизоляции.
Кавказский узел 01:49