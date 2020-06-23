У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России.

Экономика ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19. 8

Экономика В Чувашии открыто новое производство Новое здание с цехами по производству холодильного оборудования обеспечено современными технологическими решениями. 1

Здоровье Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости. 302

Общество Парад Победы прошел в Керчи Торжественный парад, посвященный 75-летию Победы, прошел сегодня в Керчи. По центральным улицам сегодня прошли больше 600 военнослужащих. 1

Футбол «Арсенал» продлил контракт с Давидом Луисом Лондонский "Арсенал" продлил контракт с защитником Давидом Луисом, сообщает журналист Press Association Марк Манн-Брайанс.

Общество В России прибавилось 7176 случаев коронавируса В России за последние сутки новую коронавирусную инфекцию выявили еще у 7176 человек.

Армия и оружие Василий Голубев: «На Дону сохранили традицию ежегодного проведения парадов Победы» Губернатор Ростовской области Василий Голубев вместе с почетными гостями, в числе которых ветераны Великой Отечественной войны, понаблюдал за парадом Победы.

Происшествия Коллега Соколова рассказал о вечеринке после убийства Ещенко Знакомый обвиняемого в убийстве студентки Олега Соколова находился в квартире историка спустя время после совершения преступления.

Общество 7176 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки 7176 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.

Политика Президент России поздравил военных и гостей Парада Победы Президент России — верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин поздравил военных и гостей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 193

Шоу-бизнес Пугачева ожидает пополнение в семье Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление. 56

Общество 7176 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки 7176 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.

Общество В Югре коронавирусом заразились еще 319 человек Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах Югры. В Югре за минувшие сутки коронавиирусом заразились еще 319 человек. 173

Наука В Индийском океане проявляется новый континент Принято полагать, что континентальная кора появляется и наращивается лишь в зонах субдикции на границах океанов и континентов, в тех местах, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию под континент. 43