Экономика
Национальная служба новостейПутин упростил налогообложение для офшорных компаний
Президент России Владимир Путин предложил кардинально упростить схему налоговых выплат для российских налоговых резидентов, владеющих зарубежными активами.
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У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России.
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Путин предложил фиксированный налог для российских владельцев зарубежных компаний
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