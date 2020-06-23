Экономика

Вести.RuВести.RuПутин предложил фиксированный налог для владельцев зарубежных компаний

"Предлагаю ее кардинально упростить, предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму – 5 миллионов рублей в год – без дополнительной отчетности". Эта мера ускорит "развитие современного, ответственного бизнеса, причем именно в российской юрисдикции", — считает президент РФ.
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Владимир Путин
У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России.
— Владимир ПутинРИА Новости 10:49

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