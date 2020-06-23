Экономика
Вести.RuПутин предложил фиксированный налог для владельцев зарубежных компаний
"Предлагаю ее кардинально упростить, предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму – 5 миллионов рублей в год – без дополнительной отчетности". Эта мера ускорит "развитие современного, ответственного бизнеса, причем именно в российской юрисдикции", — считает президент РФ.
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У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России.
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Путин предложил россиянам, контролирующих иностранные компании, платить налоги по упрощенной схеме
Московский Комсомолец10:57
Владимир Путин предложил ввести фиксированный налог на доходы от зарубежных активов
Петербургский дневник10:55
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Газета.Ru 06:32
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Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
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Коммерсантъ 05:32
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Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
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Мишустин подчеркнул, что обязательно подпишет постановление, согласно которому у всех больных появится возможность даже в амбулаторных условиях лечиться средствами, которые давали положительный эффект в больнице.
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Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное
Льготная ипотека по ставке 6,5% будет распространена на новое жилье стоимостью не до 3 млн, как прежде, а до 6 млн руб. А в "Московской и Санкт-Петербургской агломерациях" — до 12 млн руб. Налоговый режим для самозанятых будет распространен с 1 июля на все российские регионы.
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В Сети появились изображения новой Lada Granta
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