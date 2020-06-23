Экономика
Национальная служба новостейПутин упростил налогообложение для офшорных компаний
Президент России Владимир Путин предложил кардинально упростить схему налоговых выплат для российских налоговых резидентов, владеющих зарубежными активами.
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У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России.
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Путин предложил россиянам, контролирующих иностранные компании, платить налоги по упрощенной схеме
Московский Комсомолец10:57
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Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
Общество
«В Петербурге убивают бизнес»: открытое письмо бизнесменов Путину
Петербургские предприниматели, работающие в сферах гостеприимства, туризма и общепита, пожаловались на отсутствие конкретики в решениях городских властей президенту Владимиру Путину.
DP.RU 12:29
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости 12:33
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль вчера в 06:57
Общество
«Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию
Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.
Миасский рабочий 13:38
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Общество
Россияне получат новую выплату в 10 тысяч рублей
Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
Live24 09:08
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Отставание часов президента России Владимира Путина во время обращения к гражданам объясняется тем, что выступление шло в записи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 14:50
Экономика
В России планируют увеличить размер пенсии по старости
ГТРК Вятка 04:59
Шоу-бизнес
Домогарова затравили после отказа выступать перед критиками Ефремова
Актера Александра Домогарова затравили за резкое высказывание о критиках Михаила Ефремова после скандального ДТП.
Экономика сегодня 08:56
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе.
Культуромания вчера в 10:31
Авто
Тюнеры сделали роскошный Mercedes-Benz GLE в стиле Майбаха
Немецкая мастерская Hofele Design, основанная в 1983 году, сделала роскошную версию Mercedes-Benz GLE.
Журнал Авто.ру вчера в 08:22
Игры
В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077
CyberSport.ru вчера в 12:59
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Политика
Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса
Украина стоит на пороге масштабной экономической катастрофы с угрозой голода.
Известия 14:11
Политика
Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве
Украинские власти препятствуют делегации депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" посетить парад Победы в Москве, заявил во вторник председатель политсовета партии Виктор Медведчук.
РИА Новости 13:20
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело вчера в 16:05
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
Политика
Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена
В США продолжаются разногласия на внутренней арене. Президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.
Вести.Ru вчера в 22:00
Кино
Вышел трейлер сериала «Текст. Реальность» по одноименному фильму
Кристина Асмус в фильме и теперь уже сериале "Текст" Сериал выйдет на онлайн-платформе Start.
Комсомольская правда 10:26
Киберспорт
Сила халявы – новые рекорды популярности Epic Games Store благодаря раздаче Grand Theft Auto 5 и других популярных игр
В рамках The Vault, начавшейся 14 мая, в Epic Games Store проходили бесплатные раздачи крупных игр, включая Grand Theft Auto 5, Borderlands: The Handsome Collection и Civilization 6. По словам генерального менеджера Epic Games Store Стива Аллисона, результаты превзошли ожидания компании, а в этом году сервис демонстрирует «исторические темпы роста».
Городской портал Новый Нижний 13:00
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30