Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейПутин упростил налогообложение для офшорных компаний

Президент России Владимир Путин предложил кардинально упростить схему налоговых выплат для российских налоговых резидентов, владеющих зарубежными активами.
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Владимир Путин
У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России.
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