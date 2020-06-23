У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России.

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Общество «В Петербурге убивают бизнес»: открытое письмо бизнесменов Путину Петербургские предприниматели, работающие в сферах гостеприимства, туризма и общепита, пожаловались на отсутствие конкретики в решениях городских властей президенту Владимиру Путину.

Общество «Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.

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Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 9

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Киберспорт Сила халявы – новые рекорды популярности Epic Games Store благодаря раздаче Grand Theft Auto 5 и других популярных игр В рамках The Vault, начавшейся 14 мая, в Epic Games Store проходили бесплатные раздачи крупных игр, включая Grand Theft Auto 5, Borderlands: The Handsome Collection и Civilization 6. По словам генерального менеджера Epic Games Store Стива Аллисона, результаты превзошли ожидания компании, а в этом году сервис демонстрирует «исторические темпы роста».

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