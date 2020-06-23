Экономика
Бухгалтерия.руПутин упростил налогообложение зарубежных активов
В ходе своего обращения к россиянам глава государства отметил, что сейчас российские налоговые резиденты – владельцы зарубежных активов – платят налог на полученный доход от деятельности контролируемых иностранных компаний по сложной и запутанной схеме.
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У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России.
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Путин предложил россиянам, контролирующих иностранные компании, платить налоги по упрощенной схеме
Московский Комсомолец10:57
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«Смысл представляемых законопроектов — введение в 44-й и 223-й федеральные законы системы квотирования закупок отечественных товаров в качестве системного решения, которое позволит обеспечить приоритет отечественным производителям», — сказал Борисов, выступая в Госдуме.
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В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
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Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
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Один человек получил ранение во время стрельбы в кафе на Алтуфьевском шоссе в Москве.
Lenta.ru 16:32
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В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:26
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Двух обидчиков уличных музыкантов в Рыбацком отправили в СИЗО
Напомним, в минувшую субботу группа молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет напала на семейную пару уличных музыкантов, выступавших у станции метро «Рыбацкое».
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Россия решила разорвать договор с Мальтой против двойного налогообложения
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РБК 17:00
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет
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Российская газета вчера в 05:27
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Lenta.ru 05:38
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Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
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С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Супруга Олега Газманова похвасталась точеной фигуркой в нижнем белье
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Травма колена Лено оказалась менее серьёзной, чем предполагалось
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Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
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