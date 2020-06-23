Экономика
Бухгалтерия.руПутин упростил налогообложение зарубежных активов
В ходе своего обращения к россиянам глава государства отметил, что сейчас российские налоговые резиденты – владельцы зарубежных активов – платят налог на полученный доход от деятельности контролируемых иностранных компаний по сложной и запутанной схеме.
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У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России.
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Путин предложил россиянам, контролирующих иностранные компании, платить налоги по упрощенной схеме
Московский Комсомолец10:57
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Газета.Ru 06:13
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На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
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Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве
Украинские власти препятствуют делегации депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" посетить парад Победы в Москве, заявил во вторник председатель политсовета партии Виктор Медведчук.
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Lenta.ru 13:11
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
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Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске
Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
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МИД Турции ответил Макрону на слова об «опасной игре» в Ливии
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Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат медикам на июль и август.
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Кудрин назвал предложенную Путиным корректировку НДФЛ аккуратной
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Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
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Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
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Болтон рассказал о личном отношении Трампа к Путину
"Было тревожно читать, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах президента России по совету Макмастера (экс-советника по национальной безопасности)", – отметил Болтон.
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