Экономика
Национальная служба новостейПутин упростил налогообложение для офшорных компаний
Президент России Владимир Путин предложил кардинально упростить схему налоговых выплат для российских налоговых резидентов, владеющих зарубежными активами.
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У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России.
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Путин предложил россиянам, контролирующих иностранные компании, платить налоги по упрощенной схеме
Московский Комсомолец10:57
Владимир Путин предложил ввести фиксированный налог на доходы от зарубежных активов
Петербургский дневник10:55
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Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Общество
Бывшего главу Wirecard арестовали после пропажи €1,9 млрд
Ушедший в отставку глава германской финансовой компании Wirecard AG Маркус Браун арестован, сообщает Deutsche Welle (DW) со ссылкой на прокуратуру Мюнхена.
РБК 09:30
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 05:38
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Экономика
Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное
В июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет.
РБК 11:37
Политика
Зеленский заявил, что всё равно не поехал бы на парад Победы в Москву
Киев, 22 июня 2020, 18:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже получив такое приглашение.
REGNUM вчера в 11:52
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Футбол
Вагнер Лав объявил о подписании контракта с казахстанским «Кайратом»
Бразильский нападающий Вагнер Лав в своем Instagram-аккаунте сообщил, что стал игроком казахстанского "Кайрата".
РИА Новости 11:41
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Общество
Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
Политика
Осужденный за шпионаж Уилан отказался обжаловать приговор
Американский гражданин Пол Уилан, осужденный за шпионаж в РФ, не планирует обжаловать приговор.
Народные новости 04:27
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ вчера в 08:42
Игры
Activision анонсировала Crash Bandicoot 4
Компания Activision и студия Toys for Bob представили Crash Bandicoot 4: It’s About Time.
News.ru вчера в 11:28
Политика
Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию
Поправки в Конституцию РФ вступят в силу, только если граждане их поддержат.
Lenta.ru 10:51
Политика
Нидерланды расследуют причастность Киева к крушению MH17
Голландский адвокат Баудевейн ван Эйк на судебных слушаниях заявил, что власти Нидерландов расследуют обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство в зоне конфликта на востоке Украины, где в 2014 году потерпел крушение рейс MH17.
Парламентская газета 08:26
Кино
Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»
Российская газета 09:03
Футбол
РФС оштрафовал ЦСКА за оскорбление фанатами игрока «Зенита»
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей за «дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника».
RT на русском 10:54
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Экономика
Путин увеличил поддержку бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний под 2 процента.
Lenta.ru 10:44
Здоровье
На Украине из «чернобыльской» больницы начали массово увольняться медики
Харьков, Украина, 23 июня 2020, 16:06 — REGNUM В Харькове из диспансера радиационной защиты начали массово увольняться медики, заявила 23 июня директор учреждение Ирина Пирогова, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM 09:06
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Авто
Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini
Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru 09:16
Космос
Американская компания анонсировала полеты в космос на воздушном шаре
Речь идет о полетах исследовательских полезных грузов и людей на высоту до 30 км. В Space Perspective надеются, что тестовые полеты стартуют в период с января по март следующего года.
Evo-rus.com 21 июня в 06:03
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15