У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России.

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 215

Общество Бывшего главу Wirecard арестовали после пропажи €1,9 млрд Ушедший в отставку глава германской финансовой компании Wirecard AG Маркус Браун арестован, сообщает Deutsche Welle (DW) со ссылкой на прокуратуру Мюнхена. 1

Экономика В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ. 3,6K

Экономика Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное В июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет.

Экономика Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%. 65

Футбол Вагнер Лав объявил о подписании контракта с казахстанским «Кайратом» Бразильский нападающий Вагнер Лав в своем Instagram-аккаунте сообщил, что стал игроком казахстанского "Кайрата".

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 938

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 268

Происшествия Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании. 33

Общество Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей. 4

Общество Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября. 136

Здоровье Коронавирус провел подкат под украинский футбол Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.

Игры Activision анонсировала Crash Bandicoot 4 Компания Activision и студия Toys for Bob представили Crash Bandicoot 4: It’s About Time. 8

Политика Нидерланды расследуют причастность Киева к крушению MH17 Голландский адвокат Баудевейн ван Эйк на судебных слушаниях заявил, что власти Нидерландов расследуют обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство в зоне конфликта на востоке Украины, где в 2014 году потерпел крушение рейс MH17. 170

Футбол РФС оштрафовал ЦСКА за оскорбление фанатами игрока «Зенита» Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей за «дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника».

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 659

Экономика Путин увеличил поддержку бизнеса Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний под 2 процента. 2

Здоровье На Украине из «чернобыльской» больницы начали массово увольняться медики Харьков, Украина, 23 июня 2020, 16:06 — REGNUM В Харькове из диспансера радиационной защиты начали массово увольняться медики, заявила 23 июня директор учреждение Ирина Пирогова, сообщает «Интерфакс-Украина».

Общество Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 460

Авто Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.

Космос Американская компания анонсировала полеты в космос на воздушном шаре Речь идет о полетах исследовательских полезных грузов и людей на высоту до 30 км. В Space Perspective надеются, что тестовые полеты стартуют в период с января по март следующего года. 20